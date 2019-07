Per alcune persone l’età è solo un numero privo di significato. Sembra essere così anche per Mara Venier. Dopo una stagione di Domenica In coi fiocchi, il nuovo programma in prima serata e un talk in radio premiano l’audacia e la spontaneità di Zia Mara. E i litigi con la D’Urso? Come rivela in un’intervista rilasciata a Leggo: “C’è stata qualche polemica ma ha fatto gioco a tutti. Ma quando c’è rispetto c’è tutto”.

L’anno della rivincita

La Mara nazionale può dirsi più che soddisfatta. Ha ripreso il timone della malandata Domenica In e l’ha traghettata fuori dalla bufera, riconquistando il pubblico del weekend con il suo modo unico di condurre.

Mara ha fatto sentire tutti come a casa, ospiti e telespettatori.

Lo ha fatto con spontaneità mostrando semplicemente sé stessa, tanto da definire questa “la mia Domenica In più bella, quella della rivincita personale“. Il successo è stato tale da aprirle una nuova porta, La porta dei sogni, il nuovo programma che la Rai ha deciso di farle condurre. Nell’intervista la Venier racconta di aver esitato inizialmente.

Nuove porte si aprono

“Sono una da pomeriggio, sono la zia, a cui piace il salotto, sedermi a chiacchierare con gli amici”. Una volta colto l’essenza del nuovo progetto però, se ne è innamorata ed ora è pronta alla nuova sfida in prima serata.

La porta dei sogni sarà un programma sulle emozioni, la risposta della Rai a C’è posta per te, il programma perfetto per chi, come lei, vive i sentimenti al 100%.

Oltre a questo e la riconferma alla guida di Domenica In, un nuovo programma su Radio2 la terrà impegnata un ora ogni giorno. L’età non conta quando si parla di savoir-faire di fronte alle telecamere. Mara è piena di energie e ha ancora tanta voglia di mettersi in gioco. Il suo modo spontaneo, solare e senza mezze misure piace al pubblico che sembra non essere assolutamente stanco della sua presenza nel palinsesto.

Con la D’Urso nessuna rivalità

Le risposte alle domande sulla D’Urso sono degne di una signora, prima ancora che di una signora della Tv. “Noi due siamo, non eravamo, amiche perché un programma non può cancellare un’amicizia vera”. Mara Venier e Barbara D’Urso sono state “rivali” di ascolti, battendosi a colpi di share.

Ma tra le due, come rivela candidamente Mara, c’è stato solo qualche battibecco che “ha fatto gioco a tutti”. Le due restano comunque donne mature, che ce l’hanno fatta, legate da un’amicizia consolidata che non può essere messa in discussione per questioni di lavoro. La Venier liquida tutti i rumors in un: “Hanno tentato in tutti i modi a farmi litigare con lei ma non ci riuscite”. Chissà invece se il nuovo programma alimenterà pettegolezzi tra lei e l’apparentemente inaffondabile Maria De Filippi di C’è posta per te…