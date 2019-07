Tempo di palinsesti, tempo di futuro, tempo di novità per Giovanni Ciacci. L’annuncio della lieta novella è arrivata – a dire il vero, era proprio super attesa dopo l’addio ufficiale a Detto Fatto – a mezzo Instagram dal profilo dell’amato conduttore Giovanni Ciacci che si appresta a fare valige e bagagli per traslocare dalla Rai a Sky dove troverà dimora in quel di Vite da Copertina. Intanto continua a farsi strada l’ipotesi che Ciacci possa approdare anche in quel di Amici di Maria De Filippi Vip.

Ciacci cambia “vita”: da Rai… a Sky

Il contratto di non ritorno. Giovanni Ciacci ha ufficialmente firmato il contratto che lo lega a Sky abbandonando così i progetti della Rai che fino ad ora lo avevano fortemente voluto e trattenuto in quel di Detto Fatto. Ciacci infatti, da sempre errante tra le reti dalla Rai a Mediaset, si prepara ora a debuttare su Tv8 con un programma che nuovo non è ma che farà suo per la prima volta: Vite da Copertina.

L’annuncio su Instagram

“Buon pomeriggio – scrive Ciacci su Instagram, facendosi carico di annunciare al suo pubblico la notizia – Eccomi qui, pronto a partire per questa nuova esperienza su Tv8 con il programma quotidiano Vite da Copertina“. Il programma, come dicevamo, non è certo un format nuovo anzi, fino all’ante Ciacci, al suo timone ci si trovava la nota Alda D’Eusanio. Il programma, un contenitore di notizie legate a fatti storici dello spettacolo nonché a personaggi del piccolo schermo. “Ma manca ancora qualcuno... presto vi svelerò chi sarà al mio fianco in questa nuova esperienza in onda da settembre“, scrive sempre Ciacci facendo così immaginare che manchi qualcuno al suo fianco.





Chi affiancherà Giovanni Ciacci?

Ma anche su questo piccolo particolare, esistono già un’infinità di indiscrezioni. Pare che siano tanti i nomi papabili delle persone che potrebbero affiancare Ciacci in questa nuova avventura su Sky: da Barbara De Rossi a Federica Nargi passando per Giorgia Palmas. Una rivoluzione dunque per molti convintissimi che dopo le numerose comparsate di Ciacci nello studio di Barbara d’Urso, sarebbe quasi sicuramente approdato in Mediaset.

*immagine in evidenza: Giovanni Ciacci. Fonte/Instagram Giovanni Ciacci (dimensioni modificate)