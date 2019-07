Se c’è una cosa che abbiamo imparato dopo questo Grande Fratello Vip è che dietro un carattere difficile come quello di Francesca De Andrè possano nascondersi profonde fragilità. Lo ha scoperto il suo nuovo compagno, Gennaro Lillio, che anche nei momenti più burrascosi della gieffina è riuscito ad andare oltre e a gestirli con affetto. La loro storia, sbocciata tra le mura della Casa, prosegue anche fuori riuscendo a tirare fuori il meglio di entrambi. Per questo lei ha voluto scrivergli una lettera.

Nella missiva, pubblicata da DiPiù, la De Andrè ha voluto parlare anche del suo rapporto conflittuale con il padre. Le sue parole per il genitore giungono ridosso dell’invito di Cristiano a deporre le armi.

L’amore per Gennaro

Francesca sembra convinta del suo amore per il fidanzato Gennaro. Riconosce che la loro storia sia nata in maniera atipica, sotto i riflettori, tuttavia è consapevole che le basi del loro rapporto possano dirsi solide, poiché hanno superato la prova della “vita reale”. Gennaro e Francesca hanno trovato fuori dalla Casa una straordinaria sintonia. Forte di questa convinzione, la giovane De Andrè è pronta a scommettere su di loro e scrive una lunga lettera al fidanzato. “Caro Gennaro, ci conosciamo da poco” comincia la gieffina.

“Nella Casa del Grande Fratello siamo stati insieme per quasi due mesi, ma ci stiamo conoscendo veramente solo adesso, dopo la fine del reality. Io però sono già convinta del nostro amore, anche perché sei riuscito a fare breccia nel mio cuore mentre ero in subbuglio. E, sai, è già difficile fare colpo su di me quando sto bene, ma è quasi impossibile quando sono distratta da un uragano emozionale e doloroso, proprio come mi è capitato durante il Grande Fratello: in quei giorni in me la diffidenza regnava sovrana“.

Il rapporto con Cristiano

Tra i motivi di questa tempesta di emozioni sicuramente anche il rapporto con il padre, che prima del suo ingresso nella Casa non ha fatto che inasprirsi in seguito alla sua diffida.”Hai già toccato con mano il mio lato peggiore, conseguenza dei grandi dolori che hanno segnato il mio percorso” prosegue la De Andrè.

Poi Francesca entra nel vivo dell’argomento. “Mio padre Cristiano De Andrè mi ha mandato una diffida per impedirmi di parlare, durante il Grande Fratello, della mia famiglia. Un padre che diffida la figlia: lo hai visto con i tuoi occhi e poi mi hai visto non poter rispondere quando venivo accusata di rovinare il cognome De Andrè. Ti ricorderai che ti avevo, in parte, parlato dei problemi che ho avuto, e ancora ho, con mio padre, con il quale non parlo da anni: i nostri unici contatti sono attraverso gli avvocati. Quando dico prendere l’intero pacchetto intendo proprio questo. Essere fidanzati con me significa stare accanto a una ragazza che, al posto di ricevere un qualunque tipo di aiuto dal padre, o da un qualsiasi parente, ha conflitti legali con il padre ed è denigrata dall’intera famiglia”.

Le promesse e le speranze

Per fortuna ora nella sua vita c’è lui, Gennaro. “Da quando è finito il Gf, ho imparato a conoscerti meglio e mi piaci ancora di più. Stai sfoderando una discreta gelosia e un carattere molto più ‘peperino’ di quanto non avessi mai visto. Mi piace vederti geloso di me, mi piace sentirti possessivo, mi piace sentire di appartenerti. Gelosia che sia nel limite giusto, gelosia che mi piace, mi fa sentire amata e desiderata. Mi piace la personalità effervescente con la quale mi stupisci giorno dopo giorno: conoscendoti in modo superficiale sembri un uomo calmo e posato, conoscendoti meglio sei un vulcano in eruzione. Chi guarda dall’esterno può, giustamente, pensare che sia io quella da mantenere calma… Invece no, sei tu. Ottimo pane per i miei denti“. Infine Francesca conclude con dolci promesse e grandi speranze: “Gennaro, sei mio. Gennaro, sono tua. Non ti deluderò, non deludermi nemmeno tu”.