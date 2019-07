Mara Venier non le ha mai mandate a dire, e anche questa volta non si è risparmiata. È senza freni la conduttrice che sta vivendo un periodo splendido nella sfera del lavoro ma anche in quella dell’amore con il suo Nicola. Nelle relazioni sentimentali, però, non è sempre stato tutto rosa e fiori, anzi, con alcuni uomini ha sofferto molto e ha provato a ripagarli con la stessa moneta.

Mara Venier e i tradimenti subiti

Non è un segreto che alcune tra le più famose storie d’amore di Mara Venier non siano finite bene. Da quella con Jerry Calà, con il quale adesso sono in ottimi rapporti d’amicizia, a quella con Renzo Arbore. Sul primo la zia d’Italia non ha dubbi, è sicura di essere stata tradita. Con Arbore invece ha sempre avuto dei sospetti di cui ha chiesto conto qualche mese fa durante una puntata di Domenica In proprio al diretto interessato. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi durante lo scorso ottobre, la Venier ha ammesso: “Con Jerry è finita perché eravamo diventati come fratello e sorella“.

Mentre sull’altro amore ha detto: “Con Renzo perché, per dirla alla Neruda, il mio cuore rispondeva a una stella che non voleva saperne di me. Non era colpa sua se per anni mi ero incaponita nella certezza di amarlo e di essere amata nel modo che volevo“. Nonostante la sofferenza “sono rimasti i bei ricordi, e il mio affetto per lui si è visto“, ha concluso la presentatrice.

E lei ha tradito?

Mara Venier ha svelato, senza peli sulla lingua in un’intervista riportata da Velvet Gossip, di aver tradito anche lei qualche uomo, senza fare i nomi. “Vado fiera di aver messo le corna a certi uomini, se le meritavano, mi avevano ferita“, ha detto la conduttrice tra le più amate d’Italia. Poi ha fatto una considerazione: “Non so se sono stata più tradita o ho più tradito“. Di certo c’è una persona verso la quale non sarebbe mai infedele, ed è il suo compagno Nicola Carraro, con il quale si prospettano le seconde nozze dopo 13 anni di matrimonio. Per quanto riguarda l’argomento corna, sul suo attuale marito ha detto: “Con Nicola sono fuori discussione, non se lo meriterebbe proprio“.

Dettagli intimi sulla sua vita sessuale

Infine, ha rivelato alcuni dettagli su come ha vissuto la propria sessualità durante la sua vita: “Ho vissuto la mia sessualità con consapevolezza, liberamente, con curiosità, senza tabù“. E ha fatto sapere che anche lei, come altre sue colleghe del mondo dello spettacolo, ha ricevuto delle avance da parte di donne: “Sono stata corteggiata da uomini e donne. Però non ho mai fatto sesso tanto per fare, ho sempre avuto bisogno di un feeling mentale”.

