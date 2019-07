Dopo quasi 3 anni dalla rottura con l’inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione, Tania Paganoni si confida sulle pagine patinate di Oggi e racconta la sua versione dei fatti. “Mi amareggia leggere ancora il suo racconto di quanto ha sofferto per il nostro addio”, dichiara la Paganoni, in risposta alla recente intervista rilasciata dall’ex marito a Nuovo. “Ogni volta viene dato per scontato che invece per me è stato semplice”. La posizione di forza di chi in una coppia mette fine a una relazione è solo apparente. “La crisi e la fine del nostro matrimonio l’ho messa a fuoco io, è vero, ma questo non significa che non abbia patito quanto lui”.

I motivi della rottura con Jimmy Ghione

Tania Paganoni, traduttrice professionista, è rimasta al fianco dell’inviato televisivo per 15 anni e ha avuto con lui 2 figli maschi. A un certo punto, però, la Paganoni ha sentito il bisogno di intraprendere una nuova strada. “Non mi vedevo più nei panni della moglie totalmente dedita a lui”, racconta, che nel 2016 ha capito di volersi dedicare di più a se stessa e alla sua carriera. “Avevo voglia di tornare a lavorare e il sentimento che ci ha uniti per 15 anni era diventato affetto, non più amore. Dovevo restare con lui e fingere? Tanti lo fanno, io ne sarei stata capace”.

Un lungo periodo di riflessione

Ad amareggiare la Paganoni sono le parole dell’ex consorte riguardo alla fine del rapporto, definita “una rottura improvvisa”. “Non lo so nemmeno io perché è finito il mio matrimonio”, ha dichiarato in passato Ghione a Dipiù. “Un giorno, senza preavviso, mia moglie mi ha detto: ‘Per te non provo più quello che provavo prima’”. La Paganoni non è del tutto d’accordo con questa versione dei fatti. “Quello che lui racconta non sono bugie ma non è nemmeno la verità assoluta: è il modo in cui lui ha vissuto la fine del nostro matrimonio e io lo rispetto, ma la verità è che io ho meditato un anno sulle decisioni da prendere e ne ho sofferto”. La donna ricorda il lungo periodo di tentativi e riflessioni per tenere a galla il rapporto, culminati con una vacanza in Thailandia che ha dato il responso finale. Il matrimonio non poteva essere salvato.

Tania Paganoni felicemente single

Quali sono i progetti futuri di Tania Paganoni? “Desidero dedicarmi ai miei figli e a me stessa”, afferma la donna, che non sembra alla ricerca di una nuova fiamma. Jimmy Ghione pare invece aver curato le ferite dovute alla separazione con l’amore: da dieci mesi frequenta la giovane attrice russa Daria Baykalova, con cui è stato di recente sorpreso sulle spiagge di Formentera. “Lui ora si è rifatto una vita e mi fa piacere”, dichiara Tania Paganoni. “Io no perché non cerco un altro amore, non ne ho voglia”.