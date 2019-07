Il gossip sulla separazione tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, non ha travolto solo i diretti interessati. Trasversalmente sono state coinvolte anche persone molto vicine alla coppia. Aurora, la primogenita che il cantante ha avuto da Michelle Hunziker, è una di queste.

La giovane Ramazzotti ha commentato per la prima volta l’affare di famiglia, che ormai è dominio pubblico. Lo ha fatto in una lunga intervista in edicola sul settimanale Oggi. Aurora non manca di schierarsi in difesa della Pellegrinelli, madre dei suoi fratellini e donna che ha fatto parte della sua vita e della sua crescita. Insomma Aurora appoggia la posizione del papà esploso contro i suoi stessi fan che hanno attaccato la modella.

Dopo il divorzio dal musicista la modella è stata investita da critiche in merito ad una relazione, mai ufficializzata, con Charely Vezza, un imprenditore.

Il rapporto con papà Eros

Entrambi i genitori di Aurora, Michelle ed Eros, nonostante il divorzio quando era ancora bambina, sono riusciti a coltivare con lei un rapporto autentico e basato sulla complicità. Se con mamma Hunziker la loro amicizia è anche oggetto di contenuti social, con papà Ramazzotti l’unione è più riservata, ma comunque solida.

“Io e mio padre siamo legatissimi.

Guarda, io ho l’Apple Watch collegato alla sua bici, ogni giorno guardo quanto si allena e lo chiamo” ha spiegato Aurora ad Oggi. “Negli anni ho imparato a stargli vicino nel modo giusto… Lo rispetto, è una persona riservata, anche per questo non parlo di lui”.

In difesa di Marica

Impossibile per lei, però, imbattersi in interviste e tacere sul padre, ma soprattutto sull’ex compagna del padre, Marica Pellegrinelli. In questi giorni le chiacchiere su questa separazione non si contano, ma Aurora vuole ricordare ai media il lato umano della vicenda.

“Dispiace anche a me leggere cattiverie del tutto gratuite” ha dichiarato pensando all’ex compagna di Eros.

“Marica è la madre dei miei fratelli, è una persona che ha fatto parte della mia crescita, le voglio bene e avrà sempre un posto nella mia vita”.