Su Ballando con le stelle e in particolare su Milly Carlucci si abbatte una tempesta chiamata “Dani Osvaldo e Veera Kinnunen” che, in seguito alla “ufficializzazione” della loro relazione con una Instagram stories in cui si baciano, hanno scatenato i commenti degli utenti che chiedono a gran voce che la conduttrice del talent di danza targato Rai chieda scusa a Stefano Oradei, l’ex di Veera Kinnunen. Il fatto che Stefano Oradei sia stato costretto da Milly Carlucci a chiedere scusa in trasmissione a Veera Kinnunen per la sua gelosia non va proprio giù al pubblico che, alla luce di come sono andate le cose, pretende che ora sia la conduttrice a scusarsi per aver umiliato l’uomo.

La relazione tra Veera Kinnunen e Dani Osvaldo

Lui discepolo, lei insegnante: la storia tra Dani Osvaldo e Veera Kinnunen sembra essere sbocciata in questo modo, tra una danza e l’altra a Ballando con le stelle. Il problema però è che Veera Kinnunen non era affatto single quando tra lei e l’ex calciatore sembra sia nata una storia. Da 11 anni, la ballerina era legata a Stefano Oradei (anche lui ballerino del programma di Milly Carlucci) che, intuendo la complicità tra la sua ex compagna e l’ex calciatore, Dani Osvaldo, si è abbandonato a qualche scenata di gelosia.

Per questo atteggiamento possessivo, Milly Carlucci ha indotto Stefano Oradei a chiedere scusa a Veera Kinnunen pubblicamente, durante la trasmissione. Ma i sospetti di Stefano Oradei non si erano spenti e l’ultima sfuriata ha avuto luogo per le strade del quartiere Prati, a Roma, ed è stata immortalata da un fotografo di Oggi, lo scorso 30 maggio.

Adesso, però, dopo la separazione tra i due ballerini e l’ammissione pubblica della storia d’amore tra allievo e insegnante attraverso le Instagram stories di Dani Osvaldo che ha postato due foto in compagnia di Veera Kinnunen, una delle quali immortala un bacio, in molti pretendono che Milly Carlucci si scusi pubblicamente con Stefano Oradei e, come avviene sempre più spesso, avanzano questa richiesta sui social.

Milly Carlucci invitata a chiedere scusa a Stefano Oradei

Sotto gli ultimi post pubblicati da Milly Carlucci su Instagram si leggono molti commenti del pubblico di Ballando con le stelle che la invitano a chiedere scusa a Stefano Oradei. C’è chi scrive: “Dovresti chiedere scusa a Stefano Oradei visto come sono andate le cose…… l’hai trattato maluccio….lui ci aveva visto bene altroché ed anche noi …solo tu vedevi un rapporto di lavoro…..ma per favore…..“.

Qualcun altro invece scrive: “Sarebbe carino da parte tua chiedere scusa pubblicamente a Stefano, dal momento che gli avete fatto una bella ramanzina (immotivata a mio avviso) in diretta tv. L’avete fatto passo per matto e geloso quando invece avevo già capito tutto“. C’è poi chi pretende che le scuse vengano avanzate in televisione, come è stato costretto il ballerino a farle alla sua ex fidanzata: “Le scuse a Stefano Oradei sono d obbligo in diretta TV come la figura pessima che gli hai fatto fare… Attendiamo...”.