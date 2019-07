Vladimir Luxuria è stata fotografata da Chi in bikini e appare semplicemente splendida. L’attivista LGBT ha dichiarato ai microfoni del giornale di gossip di non essere legata a nessuno ma di avere le sue esigenze di “cinquantinager“…

Vladimir Luxuria in bikini

Vladimir Luxuria si mostra in costume da bagno a Chi e mostra il suo fisico scultoreo. L’ex parlamentare ha condiviso su Instagram un post per mostrare la sua foto in cui si rivela in splendida forma, con un bikini nero a fascia. L’attivista LGBT ha anche rilasciato un’intervista al giornale di gossip in cui ha spiegato che al momento è single e, soprattutto, che non c’è alcuna storia con un tecnico, riferendosi alla storia d’amore che le era stata attribuita dietro le quinte dei studi Mediaset: “Ogni tanto ci sono delle persone che io ringrazio perché si prendono a cuore la mia situazione, ma non c’è nessun tecnico, ma neanche della Rai e neanche di La7“.

Gli amori del passato

Valdimir Luxuria ha spiegato chiaramente di essersi sentita più volte esasperata dalle fantasie sessuali dei suoi ex partner. Ma questo non comporta che Vladimir Luxuria non conceda spazio all’amore nella sua vita oggi: “Non ho un fidanzato… Ma ho le mie esigenze di cinquantinager… Ho amici… Che poi io sono ancora dell’idea di fare l’amore così, senza troppi fronzoli e invece incontro spesso persone che per questioni di fantasia alla fine devo allontanare”.

Vladimir Luxuria in costume da bagno. Credits: Chi

L’ex parlamentare ha spiegato che a un certo punto, in determinati casi, non ha retto le stravaganti esigenze dei suoi fidanzati: “Prima dovevo fare la maestrina e lui lo studente, poi l’infermiera e lui il paziente. E dovevo trovare vestiti e scenografie, mica una cosa semplice. Anche costosa. Poi ho avuto pure il sadomaso, e fin quando voleva fare lo schiavo e voleva farmi i panni e i piatti… Ma pure quello era impegnativo“.

Infine, Vladimir Luxuria ha dichiarato che comunque attende ancora di incontrare il vero amore.