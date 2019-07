Succede a tutti i vip, prima o poi nella vita sui social, e gli haters non hanno risparmiato nemmeno l’amatissima Antonella Clerici. A scatenare il tutto una foto della figlia Maelle a cavallo.

Tuttavia Antonellina non è una che incassa senza rispondere. E così l’ex colonna della Prova del Cuoco, che quest’anno ancora non ha trovato una sua quadra in casa Rai, si è fatta sentire chiaro e forte.

Le accuse

Antonella Clerici come Sonia Bruganelli è stata accusata di ostentare troppo uno stile di vita agiata sui social. A scatenare questo pensiero comune una foto di sua figlia Maelle in groppa ad un cavallo, durante quella che sembra essere una lezione di equitazione.

È stata la Clerici a postare lo scatto scrivendo: “Passione cavalli” nella didascalia che accompagna la foto.

Subito puntuali si scatenano i follower con commenti che vanno dritti al punto. “Uno sport non per tutti cara Antonella lo devi emettere” scrive un utente. “Avete finito di ostentare?” prosegue un altro.

La risposta di Antonella

Antonella però non ci sta e risponde a tono rispendendo ogni attacco al mittente. Anzitutto la conduttrice che si è geolocalizzata in Francia, spiega di trovarsi in Normandia, dove l’equitazione è di fatto uno sport accessibile a tutti.

Poi la Clerici prosegue la sua battaglia, mettendo in chiaro alcune cose. “Ostentare cosa? Uno sport? Davvero criticare per il gusto di farlo“. Non mancano però i follower che si schierano in difesa della biondissima conduttrice. C’è infatti chi scrive: “Ma uno, nella vita, potrà fare quello che gli pare??!!! Io non vedo ostentazione ma solo condivisione. Per la cronaca…anche mia figlia andava a cavallo e non ero certo benestante...”.