La tempesta riguardo lo scandalo del furto alla Rinascente non è completamente passata, ma adesso Marco Carta ha deciso di rialzarsi. Si sta dedicando con tutto se stesso al tour che inizierà presto e al suo amore, Sirio. Senza scordare la famiglia e gli amici, il cantante sta facendo il pieno di energie per l’estate.

Marco Carta e la privacy sul fidanzato

Non solo pensieri negativi su ciò che è successo a Milano qualche mese fa e su ciò che lo aspetta ancora riguardo la storia del furto alla Rinascente. Marco Carta, infatti, sta ricaricando le pile per affrontare l’estate, e di sicuro con il suo compagno Sirio accanto tutto è più semplice.

Da sempre riservato e rispettoso della privacy del suo fidanzato, il cantante non ha mai mostrato una foto del ragazzo, ma i due sono stati paparazzati il mese scorso in vacanza a Mykonos. Si trovavano sull’isola greca per festeggiare l’addio al nubilato di una cara amica. I ragazzi, nelle foto pubblicate da Chi, apparivano molto innamorati mentre si scambiavano tenere effusioni.

Il pensiero delle nozze con il compagno Sirio

Marco Carta e Sirio stanno insieme da diversi anni, e il loro amore è sempre forte. Lo dimostrano le tenere dediche che il cantante pubblica spesso su Instagram.

Adesso sembra stia per giungere il momento di suggellare la loro unione e portare la relazione al passo successivo: il matrimonio. Su L’Unione Sarda si legge che i due stanno insieme da 3 anni e che il cantante si è trasferito a Milano proprio per seguire il fidanzato. Mentre il sito La Nostra Tv riporta lo scoop rivelato dal settimanale Oggi, ovvero che i ragazzi starebbero pensando alle nozze. Si legge: “L’amore con il suo fidanzato procede a gonfie vele: il loro legame si sarebbe così rafforzato che si sussurra la coppia presto si unirà civilmente“.

Il cagliaritano non ha ufficializzato né smentito la notizia. In occasione del suo 34esimo compleanno, Carta è stato ospite di Caterina Balivo. Durante il programma Vieni Da Me, il fratello Alessio gli ha chiesto, tramite un video messaggio: “Ma quando ti sposi?“. Il cantante preso alla sprovvista ha risposto divertito: “Qualche tempo fa su internet circolava voce che mi fossi sposato segretamente. No! Non mi sono sposato segretamente“. Poi ha aggiunto però, facendosi più serio, che sicuramente convolerà a nozze, non adesso, ma ha comunque ammesso: “È un passo che sicuramente mi piacerebbe compiere“.

Inoltre, ha confidato un grande desiderio che ha: “Non mi dispiacerebbe in qualsiasi forma diventare genitore, perché comunque vorrei dare quello che è mancato a me in qualche modo“. E ha concluso dicendo: “Non so che tipo di padre sarei, però sicuramente mi vedo a darmi al 100 per cento a un figlio, a una figlia“.

Intanto pensa al tour

Di sicuro nei suoi attuali progetti c’è il tour estivo che lo attende e che presto inizierà. E su questo argomento, Marco Carta ha affidato il suo pensiero a Instagram, scrivendo: “Mi sto preparando alla prima data del #BagagliLeggeriTour. Finalmente potremo ricominciare. Il detto dice meglio tardi che mai“. Il cantante ha proseguito: “C’è voluta pazienza per raccogliere le energie e le volontà giuste per cantare la mia musica al quale metto cause sempre buone ed intenzioni giuste. Riuscirò a stare anche un po’ in Sardegna con la mia famiglia e gli amici“. E di questo è molto felice, perché, come ha ammesso, per lui le uniche cose che contano sono la musica, l’amore, la famiglia, gli amici e il mare.

Immagine in evidenza: Marco Carta. Fonte: Instagram