Carolyn Smith sta continuando le cure contro il tumore, o “l’intruso”, come l’ha soprannominato lei, ma ci sono buone notizie: il cancro non si è esteso al suo seno destro e la situazione sembra stabile, sotto controllo. Tuttavia, il caldo di questi giorni ha dato del filo da torcere alla carismatica giudice di Ballando con le stelle, come ha raccontato lei stessa su Instagram.

Carolyn Smith e le cure contro il cancro

Carolyn Smith ha pubblicato un video su Instagram in cui ha spiegato come stanno andando le cure contro il cancro. La ballerina di fama internazionale tiene sempre aggiornati i suoi follower sulle sue condizioni di salute e, quando ci sono delle belle notizie, comunica sempre la sua soddisfazione.

La giudice di Ballando con le stelle ha scritto sul suo profilo: “Ieri con l’ecografia nessuna novità. Uguale e stabile. Spero sempre in nuove parole. Ma una cosa bella è che il seno destro è perfetto. Non è stato contaminato… è cancer free! Buona notizia!!!“.

Carolyn Smith non ha comunque nascosto che negli ultimi giorni il caldo asfissiante le ha provocato malessere, soprattutto a causa della trombosi che l’ha colpita al braccio destro: “In questi giorni con il caldo non è di certo una passeggiata perché mi fa aumentare il dolore da per tutto in più non aiuto la trombosi!

“. Non nasconde poi un po’ di stanchezza – inevitabile – per la chemioterapia cui si sta sottoponendo quando nel video dice: “Io sto sempre aspettando questo miracolo che dicono ‘basta, è finito tutto!’, però loro (i medici, ndr) dicono ‘tutto va bene è stabile’. (…) Fra poco deve uscire dal mio corpo (il cancro, ndr) perché sono un po’ stanca, anche se io vado avanti, però mi sono stufata“.

La forza inarrestabile di Carolyn Smith

Tuttavia, per abbattere Carolyn Smith ci vuole ben altro, come ha tenuto a sottolineare: “Chi mi conosce personalmente, sa che io non mollo perché ho passato tante cose forse peggiori di questa nella mia vita e sono addestrata ed allenata.

Io mi tengo attiva (quando è possibile) e mi riposo (quando è necessario). La mia mente e il mio corpo non devono mai smettere di essere attivi“.

La carismatica ballerina ha messo in evidenza quanto nonostante la malattia lei stia portando avanti i suoi progetti: “Sto costantemente creando nuovi progetti che coinvolgono tante persone per creare un opportunità per realizzare qualcosa di positivo nella vita mia ed anche in quella degli altri“.