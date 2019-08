Archiviata l’avventura del Grande Fratello, Cristian Imparato torna a dedicarsi alla musica. Il 23enne, ex bambino prodigio di Io Canto, ha lanciato il suo singolo estivo Balliamo insieme. L’uscita del pezzo è stata il pretesto per un’intervista a cuore aperto con la testata online Gay.it. Imparato ha tirato le somme riguardo alla sua esperienza nel reality di Canale 5.

Cristian Imparato contro il GF

“Il GF mi ha permesso di tornare a far musica, ma non credo mi abbia aiutato”, afferma Cristian Imparato, che si dice “contento del clima generale e dell’esperienza in sé, meno dei montaggi”. L’ex concorrente afferma infatti che il reality abbia creato un’immagine ingannevole della sua persona.

“Alcuni montaggi hanno fatto uscire un Cristian diverso contribuendo, così, ad alimentare una certa avversione nei miei confronti”. Paranoia o realtà? Certo è che grande spazio è stato dedicato alla presunta omosessualità di Michael Terlizzi e alle opinioni di Cristian in merito. Secondo il cantante però le registrazioni delle vicende nella Casa sarebbero state montate ad hoc così da far “sembrare che parlassi solo di lui e della sua situazione, quando non era affatto così”.

Il nuovo singolo di Cristian Imparato

“Sono sommerso dai pregiudizi, ma non mi abbatto”, confessa Imparato. La parentesi del Grande Fratello non ha contribuito ad ammorbidire i preconcetti nei suoi confronti.

Imparato si lamenta non essere supportato dalle grandi radio, incapaci di “scindere il personaggio dall’artista”. Insomma, secondo il cantante al nome Cristian Imparato collegano l’immagine di un giovane in cerca di visibilità in un reality (durante il quale, per di più, ha fatto coming out) piuttosto che l’idea di un promettente cantante. Sempre secondo Imparato, i pregiudizi radiofonici stanno danneggiando il suo singolo Balliamo insieme, di cui però è molto fiero. “È un inno alla vita, al divertimento e un omaggio all’estate”. Il cantante aggiunge che il pezzo, finora snobbato dalle radio, “rappresenta, a pieno, il ragazzo che sono oggi”.

“Vedremo quel che capiterà”

In materia di sentimenti, Cristian Imparato è di poche parole. La breve storia con Davide è finita, ma il cantante ribadisce che si sono “lasciati di comune accordo e senza rabbia”. La motivazione?“Problemi di lontananza e fraintendimenti vari”, glissa Cristian, che poi continua malizioso: “Ora sono single, vedremo quello che capiterà…”. Imparato confessa di essere interessato a Marco Mengoni, Imparato racconta di come si sono incontrati nel backstage di un concerto: “Mi piacerebbe incontrarlo e scambiarci quattro chiacchiere, ma senza nessuna malizia. Non so nemmeno se è single…”