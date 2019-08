Rosalinda Celentano, la figlia del famoso molleggiato Adriano Celentano e di Claudia Mori è stata uno dei primi personaggi dello spettacolo a parlare della sua omosessualità.

Rosalinda dichiara la sua omosessualità

In occasione dell’uscita della graphic novel Adrian, scritta ed ideata direttamente dal molleggiato e andata in onda su Canale 5 lo scorso gennaio, Rosalinda ospite di Bianca Guaccero a Detto Fatto, racconta della sua vita e dei problemi legati al coming out, al suo rapporto con il cibo e alla fine della storia d’amore con Simona Borioni.

Il coming out di Rosalinda non è stato facile, la stessa madre Claudia Mori durante un’intervista di Vanityfair aveva raccontato della preoccupazione della famiglia per le difficoltà e dei pregiudizi che purtroppo ancora aleggiano, ma poi aggiunge:”Penso che Rosalinda abbia fatto bene a rivelare la sua natura.

Non è una malattia o un errore.”

Rosalinda Celentano in studio con Bianca Guaccero e Detto Fatto

Il rapporto complicato con il cibo

Rosalinda ammette di avere un rapporto complicato con il cibo e che ha preso una decisione pensando al suo frigorifero di casa, un giorno decide di staccare la spina, svuotarlo e riempirlo di cd, l’unico cibo che le interessa infatti è la musica. Anche sui social network esprime la sua opinione, contrastandone il ruolo sempre più invadente e si augura che invece si possa ritornare ai rapporti sinceri e veri tra le persone.

Rosalinda con mamma e papà in vacanza

Fonte Instagram

L’amore e le esperienze giovanili

Rosalinda parla delle sue relazioni con gli uomini e di come poi abbia scoperto di essere attratta dall’universo femminile che per lei ha una marcia in più. Da poco è finita la sua lunga relazione con l’attrice Simona Borioni. Le cose pare non andassero bene già da tempo e dopo un disastrosa vacanza insieme hanno deciso di lasciarsi. la stessa Rosalinda i tempi fece una dichiarazione pubblica al riguardo:”Incapace, attualmente, di amare ho deciso di lasciare libera sentimentalmente la signora Simona Borioni, augurandole di cuore tutto il bene del mondo.

Tra me e Simona, purtroppo è finita”.