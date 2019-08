È di ieri la notizia della morte di Alberto Sironi, storico regista della seguitissima fiction Il Commissario Montalbano. Fu lui a scegliere Luca Zingaretti nel ruolo dell’amato personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri, anche lui scomparso poche settimane fa.

Nell’arco di una manciata di giorni, proprio Zingaretti si ritrova a perdere per la seconda volta un complice, come lui stesso definisce l’autore e il regista, di quest’avventura che ha scritto la storia della televisione italiana. Come per Camilleri, l’attore dedica parole sentite e profonde anche a Sironi. Lo fa in un lungo post, comparso sul suo profilo Instagram, qualche ora fa.

Nel ricordo di Sironi

Zingaretti sceglie di condividere una loro foto insieme: lui e il regista 79enne passeggiano sulle spiagge che fanno da scenario alla fiction, al tramonto. Sironi, con fare tecnico, sembra esporre la sua idea all’attore che ormai è nell’immaginario collettivo Il Commissario Montalbano.

Insomma, una classica scena di quotidiano lavoro, che racconta tutta la loro complicità e l’affiatamento, che negli anni si è sedimentato tra loro, divenendo un po’ la chiave del successo dello show. Un’intesa, la loro, che si tradurrà, nelle ore più buie della fiction, in assoluta e completa fiducia. Quando per gli ultimi episodi Alberto Sironi è stato troppo malato per dirigere, è stato lo stesso Luca Zingaretti a sostituirlo dietro la macchina da presa.

La dedica

A quest’immagine Zingaretti fa seguire una lunga e partecipata dedica, in cui si rivolge in maniera diretta all’amico Alberto.