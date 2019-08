Barbara d’Urso celebra l’amore tra lei e i suoi figli pubblicando uno scatto che coglie un momento di tenerezza con loro. Le vacanze della showgirl proseguono alla grande tra siparietti comici e bagni in piscina ma, si sa, con chi si ama di più accanto è tutta un’altra cosa.

Mani intrecciate e un mare d’affetto

Barbara d’Urso e i suoi figli, Giammauro (33 anni) ed Emanuele (31 anni), avuti dalla relazione con il produttore cinematografico Mauro Berardi, si sono riuniti, forse proprio nella villa in cui la showgirl sta trascorrendo le sue vacanze estive e in cui ha immortalato tanti siparietti comici. La conduttrice non è solita mostrare i suoi figli sui suoi canali social né tantomeno in televisione, ha sempre mantenuto la massima riservatezza su di loro.

Questa volta, la showgirl ha fatto uno strappo alla regola, forse perché veramente troppo felice di stare con i suoi affetti più cari. La foto che ha pubblicato coglie un momento di tenerezza che potrebbe essere uguale a quello che molte madri possono condividere con i propri figli: 3 mani intrecciate, quasi “abbracciate“. La didascalia dello scatto pubblicato su Instagram è perfettamente in linea con lo scatto, infatti, Barbara d’Urso ha scritto: “Tre mani che si stringono.

La mia e la loro. Per sempre. La vita #amorepuro#pertuttalavita #colcuore“.

Barbara d’Urso e la prossima stagione televisiva

Barbara d’Urso si sta godendo le vacanze dopo un anno da protagonista sul piccolo schermo. Nonostante questo, però, è davvero impossibile non pensare alla prossima stagione televisiva che la vedrà impegnatissima. La presentatrice tanto amata dal pubblico sarà al timone della sua trasmissione Pomeriggio cinque, ma anche di Domenica Live e di Live! – Non è la D’Urso.