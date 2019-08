Katia Fanelli, la bionda “fotonica” dell’ultima edizione di Temptation Island, dopo la fine della sua storia d’amore con Vittorio Collina, è in lizza per poter essere la nuova tronista di Uomini&Donne, il dating show di Maria De Filippi. Una probabilità questa molto più convincente rispetto alle precedenti voci sulla sua presunta partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Anche a ridosso dell’inizio di Temptation Island Vip, condotto da Alessia Marcuzzi, la protagonista della scena permane lei.

Katia Fanelli e il provino come nuova tronista di U&D

In tv l’abbiamo vista in Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia in onda su Canale 5, capace di sbancare l’auditel.

Presto, tuttavia, potremmo ritrovarla anche alle 14.45 a Uomini&Donne. Ebbene, Katia Fanelli, uno dei personaggi più prorompenti del reality sui sentimenti di Mediaset, parrebbe essere una candidata per diventare la nuova tronista del programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi.

A questo proposito, la Fanelli ha dichiarato a Chi di aver già preso parte ai casting: “Diciamo che c’è qualcosa nell’aria. Se dovesse succedere, ne sarei felice perché io credo nel programma dei sentimenti. Guardate Temptation Island: mi ha salvato la vita e aperto gli occhi”. Si augura che a Uomini&Donne possa accaderle lo stesso e ritrovare l’amore.

In realtà, nelle sue stories di Instagram, Katia Fanelli ha risposto ai suoi fan, dicendo che in questo momento il suo cuore è già occupato da una persona e ciò farebbe intendere che possa ancora provare qualcosa per l’ex Vittorio. Questo, tra l’altro, abbasserebbe un po’ i toni rispetto a delle dichiarazioni al vetriolo rilasciate dalla ragazza proprio contro di lui.

Katia Fanelli contro il suo ex Vittorio Collina

Katia Fanelli starebbe ancora pensando al suo ex Vittorio Collina e al settimanale di Alfonso Signorini ammette di non averlo mai tradito, accusandolo di aver intrecciato una finta storia d’amore con la corteggiatrice Vanessa Cinelli, rimproverando a quest’ultima di cercare solo visibilità.

Lo definisce senza carattere e vergognoso ma, le parole della protagonista di Temptation Island lascerebbero intendere ancora un certo rancore verso il ragazzo, forse delusione per come siano andate le cose. Tuttavia, la giovane ha tutte le intenzioni di lasciarsi alle spalle il dolore.

