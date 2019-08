La crisi di governo è arrivata al culmine, la Lega avrebbe presentato la mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte in Senato, segno che il vicepremier Matteo Salvini avrebbe deciso di prendersi la responsabilità della caduta del governo gialloverde.

La Lega sfiducia il Premier Conte

Il partito del vicepremier Matteo Salvini avrebbe presentato la mozione di sfiducia contro il Premier Conte. Contro la narrazione del “governo dei no” si era espresso ieri il Presidente del Consiglio, oggi, la Lega ribadisce invece questa linea commentando a margine della mozione ai microfoni di Adnkronos: “Troppi no (da ultimo il clamoroso e incredibile no alla Tav) fanno male all’Italia che invece ha bisogno di tornare a crescere e quindi di andare a votare in fretta“.

Intanto, sembra che non sia previsto oggi alcun incontro al Quirinale per il Premier Giuseppe Conte che, come da fonti di Palazzo Chigi, “oggi passerà la giornata lontano dai riflettori, tra la sede di governo e la famiglia“. Il vicepremier Luigi Di Maio sembra invece aver cancellato il viaggio a Cagliari, dove avrebbe dovuto incontrare gli attivisti.

Matteo Salvini: “Chi perde tempo vuole solo salvare la poltrona“

Il vicepremier Matteo Salvini va avanti per la sua strada che porta dritta, stando a quanto ha annunciato a Pescara ieri, alle elezioni anticipate.

Su Facebook, il leader della Lega si è così espresso a margine della mozione di sfiducia al Premier Conte presentata dal suo partito al Senato: “Chi perde tempo vuole solo salvare la poltrona. Per qualcuno#primalapoltrona, per noi #primagliitaliani No inciuci! No governi tecnici! No giochini di palazzo! L’Italia dei SÍ non aspetta, la parola subito al Popolo!“. Di fatto, il ministro dell’interno sembra ribadire la volontà di andare alle elezioni anticipate e la critica dei “no” mossa all’alleato di governo, il Movimento 5 Stelle, e in generale a tutto l’esecutivo, critica tra l’altro respinta ieri con forza dal Premier Conte che nel suo discorso aveva detto: “Non permetterò più che si alimenti la narrativa di un governo dei no.

Questo governo ha sempre parlato poco e lavorato molto. Non era in spiaggia“. Il vicepremier non avrebbe cancellato alcun impegno di quelli previsti dal suo tour estivo.