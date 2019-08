Teresa contro tutti, potrebbe essere il titolo di un film, ma è la realtà. L’estate infuocata dei protagonisti di Uomini e Donne continua e al centro c’è sempre lei, Teresa Cilia. L’ex tronista dopo essersi scagliata contro Gianni Sperti è passata a Karina Cascella con un’accusa pesante. Ma l’opinionista, come sempre, ha tirato fuori le unghia e si è difesa.

Breve riassunto delle puntate precedenti

La polemica si è consumata sui social a colpi di botta e risposta tra alcuni protagonisti di Uomini e Donne. Iniziata nei primi giorni di agosto non accenna a concludersi. Tutto ha avuto con l’attacco di uno dei corteggiatori del famoso programma, Mario Serpa, nei confronti di Raffaella Mennoia, autrice della trasmissione e braccio destro della De Filippi.

A quel punto anche l’ex tronista Teresa Cilia attraverso delle Instagram stories si è accanita contro la Mennoia. La Cilia ha svelato che suo marito Salvo, conosciuto proprio a U&D, nel corso di una registrazione ha visto qualcosa dietro le quinte che non doveva vedere. Da quel momento sono iniziati una serie di attacchi verso altri personaggi storici del programma. In primis, Teresa ha accusato Gianni Sperti di essere “ignorante e senza personalità“.

L’attacco di Teresa Cilia a Karina Cascella

Dopodiché l’ex tronista è passata all’attacco nei confronti dell’altra memorabile opinionista, Karina Cascella.

Quest’ultima si è schierata in difesa di Raffaella Mennoia scatenando la Cilia che con una storia su Instagram, non più visibile le ha risposto: “Certo che è una tua cara amica [riferendosi all’autrice di U&D], vi parate il c**o a vicenda. Ma chi se lo dimentica quando avete fatto passare per pazza Paola Frizziero“. E ha continuato: “Che poi alla fine la verità è uscita fuori… che tu le hai rubato sostanzialmente il fidanzato [Salvatore Angelucci]. Ma di cosa stiamo parlando? E mi fai la morale a me?

Tu l’hai fatta uscire pazza. Gliene hai dette di tutti i colori che si inventava tutto, e nel frattempo cosa facevi?“.

La risposta dell’opinionista di Uomini e Donne

Karina Cascella, però, ha un carattere forte, e come sempre quando riceve accuse, anche questa volta non si è tirata indietro. Si è difesa dall’accusa per una vicenda che risale a oltre 10 anni fa. Rispondendo alle domande dei fan su Instagram, ha detto ciò che pensa di questa storia. Il quesito in questione era: “Cosa rispondi a chi ti dice continuamente che hai rubato il fidanzato a Paola Frizziero?“. La Cascella ha scritto: “Che devono farsi curare da uno bravo. Uno perché le persone non si rubano, non sono cose“. Poi ha continuato: “Due perché dopo 18 anni mi sembra FOLLIA PURA dover leggere certe cose“. Ha infine concluso scrivendo: “E non perché io abbia fatto chissà cosa, ma piuttosto perché la loro storia era finita da anniiiiiiii quindi ripeto parliamo di pazzia, davvero credimi è pazzia“. La saga continuerà? Non resta che tenere d’occhio i profili social dei protagonisti di Uomini e Donne.

La risposta di Karina Cascella sulle Instagram Stories. Fonte: Karina Cascella/Instagram

Immagine in evidenza: Karina Cascella. Fonte: Instagram