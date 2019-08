Era il 21 novembre del 2018 quando Costanza Caracciolo e Bobo Vieri rendevano nota al grande pubblico la nascita della loro piccola Stella. Il primo compleanno della piccola si avvicina, mancano appena pochi mesi, eppure il suo volto non è mai stato volutamente mostrato sui social. Sono infinite le fotografie che riprendono mamma Costanza e papà Bobo con la piccola, ma questa è sempre di spalle o l’angolatura, studiata, non permette di vederla in viso. Una scelta ponderata e frutto della decisione di mamma Caracciolo che non vuole esporre la sua bimba al “circo“.

Costanza Caracciolo mamma premurosa

A chiederle continuamente di mostrare il volto della sua piccola Stella sono gli stessi suoi seguaci su Instagram.

Sono infatti numerosi gli scatti in cui mamma Costanza Caracciolo si immortala in compagnia della figlia, fresca di festeggiamenti per i suoi primi 9 mesi di vita, ma questa non viene mai mostrata in primo piano. Una scelta frutto della volontà condivisa da Costanza e da papà Christian Vieri.

“Cercherò di proteggerla“

Una scelta diciamo in controtendenza per certi versi. Molte neo-mamme vip hanno deciso infatti di mostrare senza problemi il volto del proprio piccolo, a volte non senza timore. Si pensi ad esempio a Chiara Ferragni, il cui piccolo Leone può già considerarsi una web star, o alla neo mamma Rosa Perotta, il cui “dodo” è già al centro dell’attenzione su Instagram.

Eppure mamma Caracciolo sembra avversa a mostrare il volto della piccola Stella e preferisce invece preservarne la riservatezza: “Non mi sono data una tempistica, ma cercherò di proteggerla il più possibile da questo circo“, ha così dichiarato la Caracciolo rispondendo nelle stories di Instagram alla domanda di un follower. Lascia tuttavia trapelare il sospetto che prima o poi il momento arriverà ma sembra essere, per ora, ancora molto lontano.

*immagine in alto: Costanza Caracciolo.

Fonte/Instagram Costanza Caracciolo (dimensioni modificate)