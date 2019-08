Per quanto defilata dopo aver rinunciato al timone del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi è tutt’altro col piede fuori dagli studi di Mediaset. Anzi, proprio nelle prossime settimane la vedremo presto in primo piano sul piccolo schermo in occasione degli Eurogames, una rinnovata versione dei giochi senza frontiere che condurrà insieme ad Alvin. Ma non finisce qui, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la Blasi avrebbe in serbo altre 2 grande novità.

Ilary Blasi fuori dal GF ma continua a lavorare con Mediaset

Ha lasciato tutti un po’ di stucco la notizia che Ilary Blasi non avrebbe condotto la ventura edizione del Grande Fratello Vip.

Come ha anche voluto spiegare lei, la decisione non è stata semplice ma necessaria: “Nei reality bisogna mettersi in discussione, ma ci sono dei paletti – aveva dichiarato la Blasi – E quanto si sorpassano certi limiti, dove magari un’altra ci sguazzerebbe, io faccio fatica perché a me piace di più ridere“. Fuori dunque dal copione della prossima edizione “deluxe” del GF, Ilary Blasi ha deciso di intraprendere una nuova carriera da conduttrice verso nuovi progetti.

In arrivo due progetti top-secret

Mentre si prepara a condurre gli Eurogames insieme ad Alvin, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la Blasi ha fatto trapelare di trovarsi al lavoro su due nuovi progetti di cui al momento non può svelare nulla.

“Sto lavorando a due progetti per Mediaset – ha dichiarato l’ex letterina – Che ancora non posso anticipare“. Ci sembra dunque possibile escludere a priori che i due programmi in questione siano gli Eurogames stessi così come Casa Totti, una sitcom sulla vita famigliare proprio tra la Blasi e suo marito, Francesco Totti. Che cosa bolle in pentola? Al momento non è dato sapere ma ci immaginiamo che non sarà difficile sorprenderci.

*immagine in alto: Ilary Blasi. Fonte/Instagram Ilary Blasi (dimensioni modificate)