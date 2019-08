Tra coloro i quali hanno voluto ricordare Nadia Toffa c’è stato anche Gianluigi Nuzzi. Il giornalista ora ha perso le staffe contro chi, in questi giorni, sta accusando alcuni vip di non essersi presentati al funerale della Iena, scomparsa prematuramente.

Il ricordo di Nadia Toffa

Il 13 agosto, giorno della scomparsa di Nadia Toffa, in molti hanno voluto ricordarla. Anche il giornalista Gianluigi Nuzzi ha reso omaggio alla Iena. Ha pubblicato su Instagram alcune foto dell’evento “Tempo di Libri” alla Fiera di Milano, al quale hanno partecipato insieme. La didascalia che accompagna le immagini è: “Ciao Nadia, forza della natura, mai ho incontrato prima di te persona così lontana dall’ipocrisia e con un senso travolgente e rock dell’amicizia“.

E si conclude con: “Un abbraccio infinito alla tua cara mamma. Ti voglio bene“.

Gianluigi Nuzzi, ancora un ricordo per l’amica scomparsa

Ad appena una settimana dalla morte della Toffa, Nuzzi ha pubblicato un vecchio video in cui la Iena invitava tutti a partecipare all’incontro alla Fiera di Milano. A corredo del breve filmato, il giornalista ha scritto: “Non è passata nemmeno una settimana dal funerale di Nadia…io la ricordo così… dedicata alle inchieste, alle battaglie…ai valori di tutti”. Ha poi parlato del funerale, celebrato da Padre Patriciello, il prete simbolo della Terra dei Fuochi, che Nadia aveva tanto voluto per celebrare la sua ultima messa: “In chiesa a Brescia eravamo in tantissimi, soprattutto e per fortuna gente comune, dopo i suoi familiari, la famiglia della redazione de Le Iene con gli occhi lucidi, le mamme della #terradeifuochi e tra tutti lei, la mamma di Nadia, alla quale va il sostegno e l’abbraccio!

Forza!“.

La polemica per il funerale

Subito dopo la celebrazione del funerale, si è scatenata online una polemica senza fine. Molti personaggi del mondo della tv e dello spettacolo non hanno presenziato per dare l’ultimo saluto a Nadia Toffa.

Gli utenti di Instagram non l’hanno presa bene e in diverse foto di vip sono comparsi insulti, minacce e offese di ogni tipo. Tra questi, sono stati presi di mira Ilary Blasi, Barbara D’Urso e, in ultimo, Joe Bastianich. Dopo gli ennesimi attacchi, Gianluigi Nuzzi ha perso le staffe e, ieri 22 agosto, ha pubblicato un post per ricordare a tutti cosa significa perdere una persona cara: “Francamente tutte queste polemiche sui social su chi c’era o non c’era al funerale di Nadia le trovo così piccole modeste e fuori luogo rispetto al Ricordo di chi non c’è più“. E ha concluso scrivendo: “Ma chi se ne frega se tizio o caio c’erano o meno in un momento così !?! Volgiamo gli occhi al Bello e non sputiamo sentenze facili e scontate…“.

Il post, come sempre, è stato commentato sia in maniera negativa che positiva. Qualcuno ha scritto: “Per forza dici così perché non c’era neanche lui troppo comodo mostrarvi in foto con Nadia! Ma se vero che era una amica dovevate accompagnarla nel suo ultimo viaggi, e li che si vede l’amicizia!“. C’è stato anche chi, più razionalmente, ha cercato di placare gli animi scrivendo: “Lei, non avrebbe voluto tutte queste polemiche, lasciatela riposare in pace“. A questo punto c’è da chiedersi quando e se i toni si abbasseranno.

Immagine in evidenza: Gianluigi Nuzzi con Nadia Toffa. Fonte: Gianluigi Nuzzi/Instagram