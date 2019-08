Nella vita di Nadia Toffa ci sono state diverse persone importanti, colleghi, amici, familiari. Tra tutti questi spicca Massimiliano Ferrigno, uno degli autori de Le Iene. Ferrigno è stato il fidanzato storico della conduttrice e, adesso, con molta sofferenza dovuta alla prematura scomparsa dell’ex compagna, ha deciso di parlarne.

Nadia Toffa e Massimiliano Ferrigno insieme per 10 anni

Massimiliano Ferrigno è uno degli autori del programma al quale lavorava Nadia Toffa, ma prima di ciò era il suo storico fidanzato. Si erano conosciuti proprio lavorando a Le Iene. Il loro amore, durato per ben 10 anni, si è poi trasformato in una solida amicizia, in una presenza costante dell’uno nella vita dell’altra e viceversa.

Nel 2017 hanno deciso di separarsi, chiudendo la loro relazione amorosa, ma continuando ad avere un rapporto splendido e unico. Nonostante la fine della storia, durante il lungo periodo della malattia della Iena, Ferrigno le è sempre stato accanto. Di Max, Nadia ne aveva parlato in un lungo e tenero post pubblicato a dicembre scorso su Instagram. L’aveva definito come “una delle persone più importanti della mia vita“, e davvero lo era, a quanto pare.

Il compagno dopo lo storico fidanzato

Conclusasi la relazione con Ferrigno, Nadia Toffa aveva frequentato altri uomini, e, durante le cure, aveva conosciuto qualcuno di speciale.

Ne aveva parlato anche sulla sua pagina Instagram. La storia con questa “specie di compagno” (come lo aveva definito lei stessa) non è durata. La giornalista aveva deciso di lasciarlo perché delusa dal poco supporto e dalle poche attenzioni che questo le concedeva. In un’intervista concessa a DiPiù, Massimiliano Ferrigno, ha raccontato degli ultimi anni di vita della Toffa: “Dopo dieci anni ci eravamo presi una pausa di riflessione. Lei aveva trovato un altro uomo che aveva poi deciso di lasciare“.

L’ultimo desiderio della Iena

Il rapporto tra Massimiliano Ferrigno e Nadia Toffa era talmente stretto, che l’uomo ha rivelato: “Io e Nadia ci siamo visti tutti i giorni fino al giorno in cui se ne è andata“.

E ha aggiunto: “Non l’ho mai lasciata sola nemmeno un momento, sono stato io a raccogliere il suo ultimo desiderio“. Quell’ultima richiesta riguardava don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, che la Iena aveva conosciuto durante le sue inchieste sulla Terra dei Fuochi. Voleva che fosse lui a celebrare il suo funerale, e così è stato. Con parole commoventi il prete ha accompagnato Nadia Toffa nell’ultimo saluto a tutte le persone che le volevano bene. Così Ferrigno ha esaudito il desiderio dell’ex compagna. Ha concluso l’intervista con parole dolorose: “Per me Nadia era tutto: era la vita stessa. Con lei se ne sono andati dieci anni della mia vita“.

Immagine in evidenza: Nadia Toffa e Massimiliano Ferrigno. Fonte: Nadia Toffa/Instagram