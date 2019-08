La bellissima conduttrice di Canale 5, Federica Panicucci, a 51 anni sembra ancora una meravigliosa ragazzina. Ventre piatto, gambe snelle, fianchi perfetti e un lato B da urlo: le foto di Federica in bikini hanno letteralmente spopolato sul web. Ma quali saranno i suoi trucchi per un corpo perfetto? Amore, alimentazione equilibrata e allenamento casalingo sono la base della sua routine di bellezza, che ha svelato durante un’intervista a Il Corriere della Sera.

Una bellezza naturale: i segreti di Federica

Durante le vacanze estive alle Maldive e a Bali insieme al compagno Marco Bacini, la Panicucci ha sfoggiato un fisico impeccabile che ha fatto impazzire i numerosi fan che la seguono sui social.

Il merito? “Anzitutto natura: sono nata magra e longilinea. Poi, il patrimonio lo devi conservare”, ha spiegato la Panicucci al Corriere della Sera.

Un’alimentazione equilibrata, disciplina e sport sono la base per una vita sana, lontano dai ritocchi di Photoshop e del chirurgo estetico. “Un quarto d’ora al giorno di allenamento in casa. Niente palestra, non ho il tempo. Prima di cena, mentre i ragazzi fanno i compiti, faccio addominali, braccia, gambe, glutei”, ha raccontato Federica. Mangia sano per mantenersi vitale ma evita fritti, alcolici e salumi. La rinuncia che le pesa di più?

“Mangerei quintali di pizza. Mi limito”.

La routine quotidiana per un corpo mozzafiato

“Mi sveglio alle 5.40. Inizio con una colazione lunga per darmi la spinta, con yogurt, caffè, integratori, fette biscottate e marmellata. Leggo i giornali e alle sette sono in camerino. A metà mattina, snack di cioccolato fondente o mandorle, poi, pranzo ricco e cena molto leggera” ha spiegato Federica a Il Corriere della Sera. Ma la dieta e l’esercizio fisico non sembrano essere gli unici segreti della conduttrice: l’amore per il compagno Marco Bacini le ha permesso di vivere una fase di felicità e rinascita.

“Sono sempre stata stanziale, attaccata a ciò che avevo, poi succede che qualcuno o qualcosa ti manda fuori dai binari e ti trovi a fare scelte diverse.

Serve coraggio e una presa di coscienza di ciò che desideri” ha dichiarato Federica aggiungendo come il segreto più grande sia ascoltarsi e non rassegnarsi a situazioni che non fanno stare bene. Liberarsi della negatività, mangiare sano e impegnarsi con dedizione nella vita privata e professionale sembrano quindi rappresentare il mix perfetto per una vita di successi e un corpo invidiabile.

Immagine in alto: Fonte/Istagram Federica Panicucci (dimensioni modificate)