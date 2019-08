Mentre per Barbara d’Urso non ha avuto alcuna remora, per Maria De Filippi spende parole amorevoli. Parliamo di Massimo Giletti, fresco fresco di conferma sulla rete di Urbano Cairo con la sua Non è l’Arena, programma nato e forgiato in Rai prima di essere trasferito su La7.

Massimo Giletti pronto a tornare su La7 con Non è l’Arena

Massimo Giletti è pronto a tornare a diagnosticare i problemi della realtà posti al centro dello studio di Non è l’Arena, il suo programma cardine di cui sarà ancora una volta conduttore in quel di La7. Per qualche settimana si è temuto che Giletti potesse cedere alle rinnovate lusinghe della Rai che non ha mai troppo celato di voler il ritorno del conduttore in famiglia ma anche quest’anno Giletti ha consolidato il suo sodalizio con Cairo, verso cui nutre particolare stima.

Giletti e la stima per Maria De Filippi

Stima che nutre anche nei confronti di Maria De Filippi. Proprio discorrendo sul futuro prossimo che lo vedrà impegnato in televisione per l’ennesimo anno, intervistato da TvBlog, Massimo Giletti ha voluto spendere parole calorose nei confronti della conduttrice Mediaset. “Stimo De Filippi e Parenti su tutti – ha rivelato Giletti – Pure essendo opposti vivono di un parallelismo innegabile: ‘Il successo dei numeri primi’“.

Parole davvero forti per Queen Mary, che ne esce davvero gloriosa.

Le velenose parole per Barbara d’Urso

Non era andata proprio così invece per Barbara d’Urso, precedentemente “massacrata” da Giletti. Al settimanale Chi infatti, Giletti aveva rilasciato dichiarazioni insidiose su Barbara d’Urso, avendo da ridire sul suo modo di fare informazione: “Per me (ndr. l’informazione) è altro. Non voglio polemizzare con chi da una tv anche di successo, ma sono contro l’esasperazione dialettica del nulla“. E ancora: “Una certa morbosità può produrre effetti negativi su chi non ha gli strumenti per filtrare la realtà“, una critica dunque dissacrante nei confronti di Barbarella.