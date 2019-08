Eva Grimaldi e Imma Battaglia sono più innamorate che mai. Lo scorso 19 maggio le due donne si sono sposate a Roma in uno splendido resort di campagna. Ad organizzare tutto un wedding planner d’eccezione: Enzo Miccio.

Un’estate d’amore

Sorridenti, felicissime ed innamorate. L’estate d’amore di Eva Grimaldi e Imma Battaglia non potrebbe procedere meglio. Tra crociera, viaggio in Grecia e grigliate a casa di amici vip, la coppia si mostra più affiatata che mai. Eva Grimaldi, al secolo Milva Perinoni, e l’attivista e politica Imma Battaglia sono convolate a nozze lo scorso 19 maggio dopo quasi 9 anni di relazione. L’ex soubrette del Bagaglino è ricordata da tutti per le sue forme mozzafiato e per i suoi innumerevoli amori e amanti.

Il più famoso è stato sicuramente Gabriel Garko che però è rimasto molto legato alla donna. Tanto che la Grimaldi l’ha voluto accanto il giorno delle sue nozze scegliendolo, addirittura, come testimone.

“Imma nuda è pazzesca“

Già alle prese con i suoi prossimi impegni lavorativi, Eva Grimaldi si mostra sempre schietta e solare davanti alla macchina fotografica. Al suo fianco, come sempre, la sua Imma. Piccante ma simpatico un siparietto che le ha rese protagoniste sui social. Impegnate in uno shooting per un ristorante romano, l’attivista “accusa” la Grimaldi di averla messa a stecchetto.

Eva, capita l’ironia della moglie, non perde tempo e replica con un commento hot: “Ma se sei secchissima amore! Imma è una delle poche che è più magra nuda che vestita. Non rende insomma….Nuda è pazzesca!” Il siparietto, che ha divertito i fan, ha messo in imbarazzo Imma, che nel video appare rossa in viso. La Battaglia di certo è meno abituata della moglie a stare davanti alle telecamere. Il fotografo, però, corre a dare man forte alla Grimaldi dandole ragione. Insomma, più innamorate di così proprio non si può!

*immagine in evidenza: Fonte Instagram Eva Grimaldi