Dopo le nozze celebrate lo scorso 20 maggio, le due sposine Eva Grimaldi e Imma Battaglia hanno celebrato il loro amore con una luna di miele in crociera sul Mar Baltico, un viaggio di nozze immortalato con foto romantiche e impresso con parole che lo sono altrettanto. A distanza di 2 mesi dal matrimonio, la coppia si prepara a tornare alla realtà, infatti da una settimana sono rientrate in Italia. Il rientro però riserva delle sorprese e infatti Eva Grimaldi molto presto sarà protagonista del piccolo schermo, come ha annunciato lei stessa.

La luna di miele da sogno di Eva Grimaldi e Imma Battaglia

Una crociera sul Mar Baltico, tante capitali visitate e molte foto per celebrare un amore che dura da 9 anni e che per tantissimo tempo è rimasto al riparo dai riflettori: la luna di miele di Eva Grimaldi e Imma Battaglia è tutta raccontata su Instagram, in particolare sul profilo dell’attrice. Che le due siano pazzamente innamorate è evidente, basta guardare le foto e leggere le dediche romantiche che Eva Grimaldi ha postato su Instagram per sua moglie, dalla partenza al rientro. Fresche fresche di partenza, lo scorso 9 luglio, le due piccioncine immortalavano il loro amore in un post pubblicato dall’attrice con questa didascalia: “Nulla ci distruggerà, perché l’Amore vince su tutto!“.

Anche il ritorno in terra natìa è stato celebrato dalla coppia con un post su Instagram che parla del loro amore. Certo, una punta di nostalgia non può mancare considerato che dopo un lungo viaggio tornare alla vita quotidiana non è mai semplice. Al ritorno, infatti, Eva Grimaldi ha postato un post romantico dove appaiono 6 fotografie che immortalano lei e Imma Battaglia a bordo della nave da crociera che le ha ospitate. L’attrice ha scritto: “Le onde ci bagneranno e il mare spesso sarà in burrasca, ma per noi non c’è pericolo. Noi navigheremo sempre a vele spiegate, spinte dal vento dell’Amore. Siamo tornate ma io ho già voglia di ripartire“.

Eva Grimaldi torna in TV in Tale e Quale Show

Terminato il viaggio di nozze, Eva Grimaldi si prepara per affrontare una sfida televisiva targata Rai, Tale e Quale Show. Già da tempo si vociferava che fosse stata ingaggiata nel programma condotto da Carlo Conti e a confermarlo, il 10 luglio – il giorno successivo alla diffusione dei palinsesti per la stagione 2019-2020 della Rai – è proprio lei che celebra questo successo con un post (neanche a dirlo) su Instagram. L’attrice ha infatti pubblicato una foto che mostra il suo entusiasmo e ha scritto nella didascalia: “Ebbene sì, ce l’ho fatta! Ci vediamo a settembre, con Tale e Quale Show“.