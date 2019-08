I fatti legati alla Mare Jonio, nave a cui ieri sera è stato imposto il divieto di sbarco, transito e sosta in acque territoriali dopo una prima firma di Matteo Salvini e la conseguente controfirma di Trenta e Toninelli, continuano ad attirare attenzione. Ribattezzata “la nave dei bambini”, al momento la Mare Jonio si trova al limite delle acque territoriali, a sud di Lampedusa fanno sapere attraverso un comunicato. Intanto, dal Viminale, l’ok allo sbarco per soli donne, bambini e malati.

Mare Jonio ferma a 13 miglia da Lampedusa

Come twittato da Cecilia Strada in mattinata, la giornata odierna della Mare Jonio ha avuto inizio alle 5 del mattino quando a sorprendere la nave con a bordo migranti tra cui circa 22 bambini e 26 donne – di cui 8 incinta – è stato un forte temporale che portato pioggia, lampi e ha reso il mare particolarmente mosso.

Il giorno sulla #MareJonio è iniziato alle 5, pioggia in testa, lampi in cielo, le luci di Lampedusa in lontananza. "È l'Italia?", mi chiede un uomo prima di iniziare a pregare inginocchiato sulla coperta termica. Difficile spiegare che sí, è l'Italia, ma non ci fanno entrare. — Cecilia Strada (@cecilia_strada) August 29, 2019

Sbarco autorizzato per donne, bimbi e malati

E sempre questa mattina intorno alle 7, come si legge nel comunicato della Mediterranea Saving Humans, ha fatto il suo ingresso a bordo la Guardia Costiera alla quale è stato dato un report medico in cui sono state segnalate le condizioni di salute dei 99 migranti a bordo.

In mattinata un nuovo aggiornamento dalle fonti interne al Viminale: “Come sempre fatto in passato, dalla Mare Jonio potranno scendere donne, bambini e malati. Rimane confermato il divieto di ingresso e sbarco per una nave che non rispetta le leggi e che preordinatamente si provoca lo stato di necessità a bordo per sbarcare in Italia“.

🔴 In questo momento ci sono onde di oltre due metri che rendono la vita a bordo della #MareJonio molto difficile. Molti naufraghi si sentono male. Per questo abbiamo chiesto a Capitaneria di Porto l'autorizzazione a riparare a ridosso dell'isola: restiamo in attesa di risposta. — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) August 29, 2019

Sciurba (Mediterranea), "Bene l'evacuazione di donne e bambini dalla #MareJonio, ma tutte le persone che abbiamo a bordo hanno diritto a un porto di sbarco sicuro".



(via @lasiciliait)

https://t.co/hgAbnh7zfb — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) August 29, 2019

*immagine in alto: Fonte/Facebook Mediterranea Saving Humans