Ufficiale il divieto alla nave Mare Jonio di sbarco, transito e sosta nelle acque territoriali italiane, oltre alla firma di Matteo Salvini si sono aggiunte, nella serata di oggi, le firme dei ministri della difesa e dei trasporti Elisabetta e Danilo Toninelli.

La nave Mare Jonio della ONG Mediterranea non può sbarcare. Questa la decisione finale a seguito delle firme dei tre ministri Salvini, Toninelli, Trenta. Per prima è arrivata la conferma da parte del ministro Toninelli; di pochi minuti fa la risposta del ministro della difesa che ha però espresso riserve.

Apprendiamo dalle agenzie che il @Viminale ritiene un pericolo per la sicurezza del nostro paese questi bimbi e le loro famiglie e ci vieta di entrare con loro nelle acque territoriali italiane come si fa con le navi nemiche in tempo di guerra. #MareJonio pic.twitter.com/a31dHHoQmn