Silvia Toffanin è pronta a condurre per la tredicesima stagione consecutiva Verissimo, il programma del sabato pomeriggio di Canale 5 che ormai da anni appassiona il pubblico. Numerosi gli ospiti previsti, con la stessa Toffanin che ha anticipato a TV Sorrisi e Canzoni alcuni nomi.

Gli ospiti delle nuove puntate di Verissimo

Tra gli ospiti delle prime puntate di Verissimo vi sarà sicuramente Ilary Blasi, collega e soprattutto amica di Silvia Toffanin, che come ogni anno fa visita al salotto del programma del sabato pomeriggio di Canale 5. “Ci sono ospiti che ritornano periodicamente, gli habitué di Verissimo – ha affermato la compagna di Pier Silvio Berlusconi – e mi fa sempre piacere incontrarli”.

Tra gli altri possibili ospiti, inoltre, si potrebbe assistere anche al ritorno di Eliana Michelazzo, pronta, molto probabilmente, a voltare le spalle al recente passato, per presentare quindi il nuovo, e soprattutto reale, fidanzato.

Il ritorno di Pamela Prati

Tra i possibili ospiti della prossima stagione di Verissimo, si potrebbe clamorosamente assistere anche al ritorno di Pamela Prati. Tra le protagoniste indiscusse degli ultimi mesi della cronaca rosa nostrana, infatti, la primadonna del Bagaglino, ha preso parte a numerose interviste per via del finto matrimonio con l’inesistente Mark Caltagirone.

Proprio la stessa Toffanin ha ricevuto numerosi elogi per come è riuscita a gestire al meglio la situazione e a quanto pare potrebbe ritornare a trattare l’argomento. Alla domanda se tornerà sul “caso Pamela Prati”, la conduttrice di Verissimo ha infatti risposto: “Se ci saranno degli sviluppi, perché no?”.

A questo punto, quindi, non resta che attendere l’inizio della nuova stagione di Verissimo per scoprire quali saranno gli scoop che il programma sarà in grado di svelare. Ormai da anni, infatti, la trasmissione della Toffanin è in grado di convincere gli ospiti, con garbo, a rivelare alcuni loro segreti, per la gioia del pubblico.