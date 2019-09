Il Premier incaricato Giuseppe Conte torna a parlare da Palazzo Chigi, in questo momento di trepidante attesa per l’Italia. Il Governo giallo-rosso, ancora in fase di strutturazione, sta subendo alcuni rallentamenti, per far fronte a quelli che molti hanno definito con il termine tensioni tra le due compagni, quella del M5s e quella del Pd.

Intanto Conte fa sapere che i tempi stringono e che è stata fissata una deadline per la presentazione di questa nuova alleanza.

Non un Premier per ogni stagione

In questo momento di delicata incertezza, Giuseppe Conte dichiara di essere pronto a mantenere pugno fermo e coerenza. Per questo durante la festa del Fatto Quotidiano a Versiliana ha ribadito: “L’ho dimostrato con i fatti che non sono un premier per tutte le stagioni.

Quando al Senato è stata ritirata la mozione di sfiducia, quindi concretamente mi è stata proposta una rinnovata stagione, l’ho rifiutata“.

Poi ha continuato, mettendo in chiaro: “Definirmi M5s è inappropriato. Bisogna attenersi ad alcuni dati di fatto oggettivi. Io non sono iscritto al M5S. Non partecipo alle riunioni del gruppo dirigente politico. Non ho mai incontrato i gruppi parlamentari, anzi mi piacerebbe farlo per spiegare il programma. Resta il dato che c’è molta vicinanza, li conosco da tempo, lavoro con il M5S molto bene e il Movimento mi ha designato come ministro“.

La deadline per il Governo

Le sue parole sono piene di fiducia, quando parla del tavolo di lavoro per creare il nuovo Governo. Conte legge impegno, voglia di focalizzarsi sul momento, sull’attualità e soprattutto intenzione di lasciare le crepe alle spalle. “Vedo un buon clima di lavoro. Da questo punto di vista sono convinto assolutamente che tutti sono disponibili ad accantonare il passato e a concentrarsi su questo importante progetto che riguarda l’intero Paese“. Infine mette in chiaro: “La deadline del governo è tra martedì e mercoledì“.

Inoltre mette in chiaro che al momento la priorità non sono i ministri, ma piuttosto il programma che nascerà dalla collaborazione.

Sull’intervento di Grillo

Il Premier si esprime anche sull’intervento di Grillo, commentandolo dal suo punto di vista. “Un intervento condivisibile per quanto riguarda l’impostazione, Grillo ha disegnato il futuro, ci invita a guardare in visione prospettica“.

Poi aggiunge: “Mi conforta il fatto che per le due forze politiche disponibili a sostenere questo progetto, abbiano molta consonanza nei punti programmatici. Confido che anche altre forze che hanno dato disponibilità potranno riconoscersi in questi punti programmatici“.