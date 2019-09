Finita l’estate la macchina del gossip si rimette in moto e di certo non dimentica il caso dell’anno ormai noto come Prati Gate. Sul settimanale Di Più è infatti apparsa una lettera scritta da Eliana Michelazzo intenzionata a riappacificarsi con Pamela Prati, dopo lo scandalo Caltagirone. Ma troverà una Prati disposta a sotterrare l’ascia di guerra? Gli ultimi aggiornamenti ci raccontano che quella Pamela non esiste più, ma che ha cambiato nome ed è pronta a cambiare vita.

La Michelazzo, che si è dichiarata essa stessa vittima del Prati Gate, dopo aver scoperto l’infondatezza della sua relazione con Simone Coppi, dice ora di aver trovato l’amore.

Lo annuncia nella lettera a Pamela, dove spiega di aver cominciato un rapporto con Daniele Bartolomeo, un uomo in carne ed ossa.

Il nuovo amore di Eliana

La Michelazzo si presenta come una donna nuova, ora che ha accanto un fidanzato vero. Vive il suo momento romantico, sì, ma si rammarica di non poterne parlare con quella che è stata una delle sue migliori amiche: Pamela Prati. I rapporti tra le due si sono per l’appunto incrinati dopo il Prati Gate.

E così la Michelazzo dice di farlo lo stesso, scrivendole una lettera pubblica.

“Pamela, ho deciso di scriverti perché da molto tempo non abbiamo contatti e ho bisogno di dirti alcune cose” comincia Eliana. “Dopo momenti davvero difficili, c’è una novità nella mia vita, sto vivendo finalmente un periodo sereno: ho ritrovato l’amore. Sto con un ragazzo che mi fa stare bene. Era da tanto che non mi sentivo così, ma per essere davvero felice vorrei ritrovare anche te, la mia amica perduta. Perché mi hai allontanato dalla tua vita“. Poi aggiunge: “Siamo state due vittime di un disperato bisogno di amore“.

L’appello per Pamela

Eliana si sente felice, rinata accanto a questo uomo ed è tornata a credere nell’amore.

Ora la sua speranza più grande è che accada anche alla sua amica Pamela, per questo le rivolge un appello nel sogno di ricucire la loro preziosa amicizia.

“Io e Daniele ci frequentiamo da un paio di mesi, lui ha dieci anni meno di me e fa l’imprenditore, mi piacerebbe tanto fartelo conoscere, parlarti di lui” confessa l’ex manager. “Perché, Pamela, l’amore esiste, la felicità può bussare di nuovo alla nostra porta. Ed è bello che sia un amore concreto, in carne e ossa, non solo qualcuno dietro un monitor. Ora vorrei condividere con te la mia rinascita, rivederti, dare speranza anche a te. Non accetto l’idea di aver perso la tua preziosa amicizia per accuse ingiuste. Incontriamoci, guardiamoci negli occhi. Insieme possiamo risorgere dalle nostre ceneri“. Cosa risponderà la Prati, anzi Paola Pireddu, a riguardo?