Proseguono le giornate glamour del lido per la Mostra del Cinema di Venezia. Tanti gli ospite e le stelle che posano sul red carpet. Ma una brilla in maniera particolare ed è quella della bellissima e ormai single Monica Bellucci. L’orgoglio del cinema italiano nel mondo si dimostra ancora una volta donna sicura e fiera. E sì, perché accanto a lei posa per il photo call anche l’ex marito Vincent Cassel, ora legato alla bella Tina, madre dell’ultima figlia Amazonie.

Proprio in occasione di Venezia 2019, la Bellucci in conferenza stampa risponde alla proposta di Amadeus, nuovo direttore artistico di Sanremo, che la vorrebbe accanto a sé all’Ariston.

Riprovaci ancora Ama

Il Festival di Sanremo è ancora lontano, ma preso da un febbrile entusiasmo per i preparativi, il nostro Amadeus si è già messo all’opera. Il conduttore ha le idee ben chiare e pensa in grande, tanto da aver dichiarato di voler riportare sul palco dell’Ariston Madonna. Ma questa non è l’unica aspirazione: Amadeus ha detto anche sognerebbe la Bellucci, simbolo nazionale, al suo fianco per la conduzione.

Per quanto Monica possa essere considerata in tutto il mondo una di Diva del cinema, tuttavia dichiara durante la chiacchierata con i giornalisti a Venezia, di non sentirsi pronta per il piccolo schermo.

“Non so se sono brava come presentatrice” ha risposto la Bellucci. Eppure quello della stella non suona come un “No” secco, forse se il conduttore facesse un altro tentativo si convincerebbe. Dai, provaci ancora Ama!

La reunion di coppia

L’argomento Sanremo non è stato certo il più caldo ed eccitante della giornata per i fan di Monica. Molti rivedendola di nuovo accanto al suo ex Vincent Cassel si sono lasciati trasportare da un’ondata di malinconia.

Monica Bellucci e Vincent Cassel riuniti a Venezia da Gaspar Noè in un Film che divide i Critici perunascena-stupro pic.twitter.com/Yh7UZbMsaq — Giuseppe Pischedda (@giuseppepische5) September 1, 2019

Sono trascorsi 17 anni da quando, sempre al lido, la coppia si presentò assieme per la presentazione del film di Gaspard Noé, Irréversible.

All’epoca i 2 erano all’apice della loro storia, bellissimi e affiatatissimi. Poi il matrimonio, nel 1999 la nascita dei figli, Deva e Leonin, infine nel 2013 il divorzio. Ora tornano sul red carpet assieme, ancora una volta per Noé, che ha riproposto la pellicola cul Irréversible in una nuova edizione che prevede un montaggio al contrario, rendendo la storia lineare, senza l’uso dei flashback. Per l’occasione, guardando gli scatti di Vincent e Monica, possiamo dire che hanno superato a pieni voti la prova reunion di coppia.