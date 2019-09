Hanno infiammato l’estate 2019 a colpi di distanze sempre più ravvicinate, ma non è mai arrivata l’ufficiale definizione di ‘fidanzati’. Eppure qualcosa di forte deve pur esserci – commentano i più – tra Diletta Leotta e il campione Daniele Scardina, soprattutto alla luce di quanto lui stesso ha raccontato. Il pugile ha affidato alle colonne del settimanale Chi un suo parere sulla giornalista, alimentando una curiosità che li accompagna da mesi. È davvero un’amica speciale (come lui stesso l’aveva definita nel luglio scorso) o c’è qualcosa di più? Tra le righe delle sue recenti affermazioni, sono in tanti a vederci davvero del tenero.

Le parole di Daniele Scardina

Daniele Scardina finalmente si ‘sbottona’ e svela il tenore del suo legame con Diletta Leotta. Lo fa attraverso un’intervista al settimanale Chi, in cui parla a cuore aperto della sua visione delle cose e delle prospettive future che molti vorrebbero al fianco della bella giornalista.

“Diletta? La conoscevo per il suo lavoro e apprezzo il suo talento perché è un personaggio fortissimo. Conoscendola ho scoperto che vale ancora di più, che è una ragazza semplice nonostante tutto quello che le succede intorno“.

Nonostante il pressing dei paparazzi, ‘King Toretto’ sembra tener duro e mantenere per sé alcune sfumature salienti che riguardano la faccenda.

Ma tra le righe del suo racconto emerge qualcosa di dolcissimo che rimanda a una romantica intesa.

Diletta Leotta “una persona stupenda”

Il campione dei pesi supermedi è stato presto eletto a sostituto di Matteo Mammì. ex fidanzato della Leotta e artefice della ritrovata felicità della giornalista sportiva.

Non si sono mai dichiarati fidanzati, ma le vibrazioni di un forte feeling arrivano dritte dalle parole del pugile: “Non diciamo niente per scelta, io dico solo che ho conosciuto una persona stupenda, il tempo dirà il resto“.

Insomma, la coppia sembra affidarsi più al fato che a programmi a lungo termine studiati a tavolino, e sulla loro unione incombe lo spettro della distanza.

Scardina è pronto al rientro in Florida, dove vive da tempo, e questo sigillerà la parentesi italiana che tanto ha infiammato il gossip. Cosa ne sarà della storia?

È una domanda alla quale sembrano non voler ancora rispondere, anche se c’è un piccolo indizio servito proprio dal campione: “Penso che le persone siano legate non solo dalla presenza, ma anche da altre cose. Comunque torno in Italia a fine ottobre“.