Antonella Clerici, nota conduttrice Rai, ritorna sul piccolo schermo dopo un periodo di stop. Nella prossima stagione televisiva, infatti, la troveremo accanto a Carlo Conti per la conduzione dello Zecchino D’Oro. Ma c’è una foto di lei che circola in rete e che sta facendo letteralmente impazzire i fan.

Così come non l’avete mai vista

Occhi azzurri, sorriso smagliante e capelli ricci e color oro. Questi i tratti distintivi di Antonella Clerici. Grazie a La prova del cuoco è riuscita ad entrare nelle cucine e nel cuore degli italiani e lì è rimasta. I suoi vestiti ampi e color pastello l’hanno resa unica ma negli ultimi giorni una foto che sta girando in rete sta facendo impazzire i fan.

Antonella Clerici as a young journalist pic.twitter.com/qfHzWQ7jXB — there Queen Anton (@antonellacleri4) September 2, 2016

Tailleur rosso, ampi orecchini a cerchio e caschetto nero alla Pulp Fiction. Questo look è stato sperimentato dalla conduttrice negli anni ’80 e oggi i fan stentano a riconoscerla. Ai cambi di look però Antonella c’è abituata. Dopo aver detto basta alle extension, la presentatrice della Rai ha deciso di osare ancora di più azzardando un bob sbarazzino che ha ridato tono e vivacità alla chioma della conduttrice.

Carriera, vita privata e novità…

La Clerici ha 57 anni e ha debuttato nel mondo della rete ammiraglia della TV nazionale negli anni ’90.

Un percorso di successo il suo che la vede alla guida di programmi famosi quali Ti lascio una canzone, La Prova del Cuoco, La terra dei cuochi, Sanremo Giovani fino ad arrivare all’ultimo programma Portobello. Oltre ad essere una delle presentatrici più amate dagli italiani, Antonella è anche una madre premurosa, una donna innamorata e un’animalista convinta.

Una stagione in Rai traballante

Dopo un periodo di stop dai palinsesti Rai, Antonella Clerici torna a casa accompagnata dalla solita vitalità che la contraddistingue. La mancata presenza della conduttrice nei programmi Rai sembra essere è dovuta ad alcune divergenze con la direttrice De Santis.

Decisione, tra l’atro, che aveva fatto discutere e che non era piaciuta per niente a tutti i fan di Antonellina. Alcune voci dicevano che la storia d’amore tra l’ex presentatrice storica de La Prova del Cuoco e la Rai fosse giunta al capolinea. Invece, come divulgato da Tv Sorrisi e Canzoni, per Antonella Clerici sono pronte le conduzioni dello Zecchino D’Oro e Telethon.

Durante questo periodo difficile, la presentatrice ha dovuto affrontare un altro brutto colpo. Casa Clerici, il suo ristorante inaugurato appena 4 anni fa in Campania, ha dovuto chiudere i battenti perché non apprezzato dalla clientela. Ma Antonella sicuramente riuscirà a risollevarsi da questo momento buio e riconquisterà tutti con il suo immancabile sorriso.