I motori della nuova edizione de La prova del cuoco sono ormai belli caldi, e la ‘formula Isoardi’ è pronta a ritornare in grande stile nel palinsesto autunnale di Rai 1. Sono tante le anticipazioni sulla prossima stagione del cooking show più amato d’Italia, che vedrà in scena alcune conferme e parecchie novità (come la già annunciata presenza di uno chef per cani e gatti).

La prova del cuoco: la data di inizio

Tutto è ormai pronto al ritorno de La prova del cuoco, cooking show targato Rai passato dalle mani di Antonella Clerici alla confermatissima Elisa Isoardi.

Il palinsesto è chiaro: data di inizio fissata per il prossimo 9 settembre, quando la trasmissione della rete ammiraglia di Viale Mazzini farà rientro nelle case degli italiani, per restarvi dalle 12 alle 13.30, dal lunedì al venerdì.

Il programma conterrà diverse conferme e molti elementi inediti, a partire dalla presenza del cagnolino Zenith, amato amico a 4 zampe della conduttrice.

Le novità del cooking show

Elisa Isoardi condurrà la 20^ edizione del programma, la sua seconda consecutiva dopo l’addio della storica padrona di casa Antonella Clerici. Sono tante le indiscrezioni trapelate in questi mesi, tra cui spicca la novità di una presenza fissa: Claudio Lippi.

Il famoso conduttore affiancherà la collega negli appuntamenti quotidiani con il pubblico di Rai 1, ma cosa farà esattamente? Si parla di un vero e proprio ‘ruolo libero’, che lo vedrebbe impegnato al timone e addirittura come cuoco alle prese con alcune prove dello show.

Due i giudici chiamati a esprimersi sulle performance culinarie dei concorrenti, e si tratta di esperti che faranno parte del cast in pianta stabile: Carlo Cambi, volto già noto alle scorse edizioni, e Cinzia Fumagalli, docente di cucina del Centro Formazione Professionale Alberghiero CFPA di Casargo.

Il montepremi previsto ammonta a 3mila euro, e sarà in palio ogni settimana.

All’orizzonte il premio finale che sigillerà il titolo di vincitore della stagione.

Gli chef tra conferme e new entry

Tra gli chef, diverse conferme e new entry, per un’edizione che si preannuncia ricca di elementi inediti. Confermati Alessandra Spisni, Ginevra Antonini, Luigi Pomata, Paolo Zoppolatti, Daniele Reponi, Diego Bongiovanni, Marco Rufini, Luisanna Messeri, Natalia Cattelani, Sal De Riso, Natale Giunta, Gianfranco Pascucci, Daniele Persegani, Guido Castagna, Cristian Bertol, Sergio Barzetti, Gino Sorbillo e Giampiero Fava.

Chi saranno i nuovi cuochi in studio? Partiamo con un nome che molti di voi ricorderanno: Michele Cannistraro, vincitore di MasterChef All Stars Italia. Poi Rubina Rovini, Angelica Sepe, Michelangelo Sparapano e Valeria Raciti. Infine uno chef stellato ad affiancare il lavoro dei giurati, ma il suo nome sarà diverso ogni settimana.