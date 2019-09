Incidente per Mahmood in vacanza in Sardegna in compagnia della sua amica di vecchia data, la cantante Elodie: il vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo si è fatto male tuffandosi dalla barca a bordo della quale si trovava ed è incidentalmente atterrato su dei ricci attaccati ad alcuni scogli, stando a quanto riferisce Chi. Il cantante sta bene, non ha infatti riportato lesioni gravi, ma ha rischiato di farsi molto male.

Il tuffo sui ricci

Durante l’estate può capitare di tuffarsi senza valutare l’effettiva profondità del fondale e questa deve essere stata la dinamica del piccolo incidente accaduto al cantante Mahmood. Infatti, pare che la star della musica italiana si sia fatto male durante una delle sue uscite in barca in Sardegna.

Mahmood si è tuffato atterrando sui ricci attaccati ad alcuni scogli presenti in acqua.

L’artista ha rischiato di riportare ferite anche abbastanza gravi ma per fortuna non è andata così. Infatti, come riferisce Chi, Mahmood ha solo rimediato qualche ferita e un punto di sutura alla testa.

In barca con l’amica Elodie

Alessandro Mahmoud ha trascorso con la cantante Elodie Di Patrizi parte delle sue vacanze in Sardegna. Sembra che proprio Elodie abbia dovuto assistere il suo amico Mahmood: pare infatti che i due fossero insieme quando il cantante si è tuffato facendosi male.

Ma non le cose non sarebbero affatto come potrebbero sembrare.

Infatti, la cantante che di recente ha festeggiato la certificazione del disco di platino ottenuto da Margarita, il singolo in cui canta con Marracash e al fianco del quale è stata fotografata in teneri atteggiamenti, a Mahmood sarebbe legata da un lungo rapporto d’amicizia. Sembra infatti che Mahmood ed Elodie si conoscano da molto tempo, sarebbero amici di vecchia data e, tra le altre cose, proprio il cantante è tra gli autori del pezzo in cui Elodie canta al fianco di Michele Bravi e Gue Pequeno, Nero Bali, canzone che ha avuto l’importante riconoscimento di essere certificata per ben due volte disco di platino.

