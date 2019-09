Pensavate di esservi liberati del Caltagirone-Gate? Un pensiero azzardato: pare infatti che dal punto esatto in cui abbiamo lasciato la vicenda all’inizio dell’estate in quel di Live – Non è la d’Urso, proseguirà la storia. Secondo quanto riportato in esclusiva da Fanpage.it, pare infatti che Donna Pamela Perriciolo sia stata avvistata in quel di Cologno Monzese, proprio dove è stato trasferito lo studio di Live-Non è la d’Urso per permettere alla stachanovista Barbarella di cambiarsi d’abito in men che non si dica arrivando di corsa dalla diretta di Domenica Live.

Live – Non è la d’Urso riparte con una notizia shock?

Cosa bolle in pentola? La risposta potrebbe essere facilissima: Mark Caltagirone. Chi pensava di essersi sbarazzato dal fantasma del non-marito di Pamela Prati dovrà, molto probabilmente, ricredersi. Secondo quanto adocchiato da fonti molto, molto vicine a Fanpage.it un altro atto della vicenda sarebbe pronto ad inaugurare la stagione televisiva di Live-Non è la d’Urso. Fanpage racconta infatti di aver avuto modo di avvistare vicino agli studi di Barbarella proprio Donna Pamela Perricciolo. Che sia proprio lei a riaprire le danze? Sembrerebbe di sì e potrebbe farlo rilanciato il Caltagirone-Gate con una notizia pronta a scombussolare tutte le carte finora in tavole mettendo in cattiva luce la posizione dell’ex socia, Eliana Michelazzo.

Barbara d’Urso, la Stachanov di Mediaset

Intanto Barbara d’Urso allena i muscoli per correre da una parte all’altra degli studi Mediaset. Sarà una vera corsa contro il tempo la domenica che la vedrà impegnata fino alle 19 nello studio di Domenica Live per dover poi correre veloce nello studio di Live – Non è la d’Urso, programmi che debutteranno entrambi in televisione su Canale 5 il prossimo 15 settembre. Da una domenica all’altra non ci sarà tempo per riposarsi: ogni pomeriggio Barbarella sarà impegnata con Pomeriggio Cinque. Certo non le si può contestare la tenacia e l’impegno con il quale da anni porta avanti una vera macchina da guerra.