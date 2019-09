Bianca Berlinguer ha un desiderio professionale che non ha nessuna intenzione di tenere nascosto: intervistare Barbara D’Urso. Ora, la giornalista rinnova la volontà e l’invito, che potrebbe essere accolto dalla conduttrice e le cose potrebbero andare a buon fine.

Un’intervista tra amiche

A settembre dell’anno scorso, Bianca Berlinguer aveva già tentato di intervistare la regina della domenica di Mediaset. Le due sono in buoni rapporti ed erano entrambe entusiaste di poter fare l’intervista. La D’Urso aveva però a malincuore dovuto annunciare che le cose erano saltate: “Mi ha telefonato Bianca molto dispiaciuta dicendomi che la Rai le ha chiesto di annullare la mia intervista di stasera.

Grazie comunque Bianca, sai che mi faccio intervistare da pochi ma da te sarei venuta”.

La giustificazione della Rai

La Rai, in quell’occasione, aveva rilasciato un comunicato ed aveva spiegato: “Nessun blocco nei confronti di Barbara D’Urso, che avrebbe dovuto partecipare questa sera alla puntata di #cartabianca condotta da Bianca Berlinguer. Semplicemente un rinvio dovuto a una valutazione aziendale dettata da considerazioni editoriali. Tanto che alla signora D’Urso è stato proposto di rinviare l’intervista a una delle prossime puntate”.

Un rinnovato invito

In questi giorni, ospite del programma radiofonico Io e Te di Pierluigi Diaco, la Berlinguer ha raccontato di come non ha mai smesso di desiderare quell’intervista: “Io spero si faccia, mi piacerebbe molto, mi piace l’idea di averla ospite nella nostra trasmissione.

Spero che questa intervista prima o poi si possa fare”.

Si suppone, comunque, che l’intervista potrebbe aspettare un po’. Sebbene Barbara D’Urso stia manifestando in questi giorni grande entusiasmo ed energia per la stagione televisiva in arrivo, è reduce da un brutto incidente che avrebbe potuto finire male. Una caduta le ha provocato delle conseguenze a un braccio e ad una mano, e la costringe al momento ad indossare un collare. É pensabile che, magari, un’intervista possa essere spostata in un altro momento.