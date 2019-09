Un nuovo tassello si è aggiunto nell’inchiesta per omicidio di Marcello Cerciello Rega, il carabiniere ucciso a coltellate da due americani, Christian Gabriel Natale Hjort e Finningan Lee Elder. Tra gli atti infatti spunta un video, un video che mostrerebbe proprio i due giovani poco prima del delitto.

Carabiniere ucciso, il nuovo video di quella notte

Spuntano nuovi elementi utili a far luce su quanto accaduto la notte del 26 luglio scorso, la notte in cui perse brutalmente la vita il vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Le immagini coprirebbero quei 24 minuti che trascorsero tra l’uscita dall’hotel dei due diciannovenni americani e il fatale scontro con la vittima e il collega Andrea Varriale.

Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, il video mostrerebbe i due ragazzi camminare nervosamente, muoversi in modo circospetto, come se stessero compiendo una specie di giro di ricognizione. Una sorta di perlustrazione. Le telecamere a circuito chiuso li avrebbero ripresi in zona Prati, vicino a via Federico Cesi, mentre camminano avanti e indietro, passano davanti a un bar, girano e si nascondono tra le auto parcheggiate.

Video per il Riesame, manca fase della colluttazione

Il video è stato depositato dalla procura in vista dell’udienza davanti al Tribunale del Riesame di Christian Gabriel Natale Hjort (il ragazzo bendato e ammanettato prima dell’interrogatorio la cui foto ha destato numerose polemiche) del 16 settembre.

Alcune settimane fa, proprio Hjorth, che non avrebbe commesso l’omicidio materialmente (le mortali coltellate sarebbero state infatti inferte da Lee Elder) e che si trova adesso nel carcere romano di Regina Coeli, aveva sottolineato le differenze tra il sistema della giustizia italiano con quello del suo Paese d’origine. “A San Francisco, la mia città, probabilmente non sarei in prigione ma sarei libero su cauzione” avrebbe dichiarato il ragazzo ai rappresentanti del Partito Radicale giunti a fargli visita.