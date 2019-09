A giudicare dalle indiscrezioni, con l’arrivo dell’autunno Pamela Prati potrebbe approdare in quasi tutti gli studi di Mediaset. Da quello di Live – Non è la d’Urso, che potrebbe debuttare proprio con una nuova “soffiata” sul Caltagirone-gate, a quello di Amici Celebrities dal quale sembra però essere stata definitivamente esclusa: ovunque Pamela potrebbe saltare fuori all’improvviso ma sembra che ci sia uno studio poco predisposto ad accoglierla nuovamente ed è quello di Verissimo.

Pamela Prati verso Verissimo: il retroscena

A lanciare l’indiscrezione, come molte volte accade, è Dagospia che su Pamela Prati ci ha sempre visto molto lungo. La showgirl che faticherà a togliersi di dosso le polemiche legate al suo fantomatico matrimonio inesistente con un altrettanto inesistente Marco Caltagirone, sembra sia in cerca di un “ingaggio” all’interno di una trasmissione.

Un porto sicuro, una poltroncina bianca sulla quale tornare a sedersi all’interno di un palinsesto autunnale giunto a pochi centimetri dalla linea del via.

La richiesta esorbitante

Secondo quanto trapelato da Dagospia, Pamela Prati si sarebbe fatto avanti per tornare nello studio di Silvia Toffanin che per ben 2 volte nella passata stagione le aveva dato la possibilità di raccontare al pubblico la verità. Né gli autori di Verissimo né Silvia Toffanin sarebbero stati contrari ad ospitarla di nuovo in studio ma le condizioni poste in essere dalla Prati sembra aver fatto cambiare idea a tutti.

Stando a quanto riportato da Dagospia, la Prati di buongusto sarebbe tornata a Verissimo ma non senza un lauto, anzi lautissimo compenso che gli autori del programma non sono disposti ad avallare. Una richiesta a quanto pare esorbitante che non ha fatto tentennare la Toffanin dal tuonare un secco “no”. Verissimo sarebbe disposto infatti a rimborsare le spese e nulla più, chiedendo dunque la presenza della Prati gratuitamente.

Potrebbe essere questo un motivo che spingerà ancor più la Prati verso Barbara d’Urso.

A ben ricordare l’ultimo atto del Caltagirone-Gate, verrebbe da dire “no”, dato che la d’Urso non risultava essere più disposta a dare adito alla Prati. Eppure, l’argomento sembra uscirà inevitabilmente fuori visto che nei meandri di Cologno Monzese è stata avvistata proprio Donna Pamela.