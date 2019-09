Rosario e Salvatore Manfreda sono scomparsi ormai da quasi 5 mesi. Nella notte tra venerdì e sabato c’è stata una svolta, un uomo è stato arrestato nel Luganese dalla Polizia Cantonale. Nella giornata di giovedì invece il ritrovamento dei resti di due corpi carbonizzati, che solo i referti dell’autopsia e l’analisi sul dna potrà dire se appartengono ai due uomini. Non si tratterebbe di un caso di lupara bianca, come si sospettava nei primi tempi.

L’arresto nel Luganese

Pasquale Buonvicino è stato arrestato in un hotel nei pressi di Lugano nella serata di venerdì 6 settembre. L’uomo era in fuga dal 30 giugno scorso, dopo che la Procura di Crotone aveva emesso il fermo per lui, per il figlio Salvatore Emanuel e Pietro Lavigna, che al momento si trovano in carcere.

Buonvicino al momento si trova detenuto in Svizzera in attesa del trasferimento. Tutti e tre sono stati accusati dell’omicidio di Rosario e Salvatore Mafreda, i due allevatori scomparsi a Petilia Policastro, provincia di Crotone, la mattina di pasqua mentre si stavano recando ai campi.

La svolta degli inquirenti, avvenuta lo scorso giugno, vedeva nel movente della morte dei due uomini problemi di vicinato. Intanto solo il giorno prima in una località calabra, Mesoarca, non lontana da Petilia Policastro, i resti di due cadaveri carbonizzati e in avanzato stato di decomposizione sono stati ritrovati.

L’intervento di una medium

Secondo quanto riferisce LaCNews 24, dietro il ritrovamento dei corpi ci sarebbe stato anche l’intervento di una medium contattata dalla famiglia dei due scomparsi. La sensitiva ha raccontato di aver “visto” in uno stato di trance il burrone nel quale sono stati ritrovati i due corpi. Su indicazioni della donna, uno dei fratelli di Salvatore si è recato nella zona trovando prima i resti di uno dei due corpi e poi l’altro. Il luogo del ritrovamento non è molto distante dall’azienda di uno dei tre arrestati.