Paola Barale è stata recentemente ospite di Canale 5 in una puntata speciale del Maurizio Costanzo Show. Lo show è stato condotto dal consueto Maurizio Costanzo, ma questa volta accompagnato dal volto storico Mediaset Gerry Scotti. La puntata è stata intitolata Speciale Allegria in onore del decennale della scomparsa del celebre conduttore televisivo Mike Bongiorno, per tanti anni collega di lavoro della showgirl piemontese. Il duo comico Pio e Amedeo ha improvvisato durante la trasmissione un simpatico quiz “alla Mike”, intervistando scherzosamente anche la Barale.

La gaffe su Gianni Sperti

Tra le varie simpatiche domande che i due comici hanno fatto ai vari VIP presenti sul palco, si è anche toccato l’argomento Gianni Sperti, opinionista del programma tv Uomini e Donne nonché ex marito di Paola Barale.

“Cosa ha accomunato per anni Paola Barale e Gianni Sperti? A: la passione per il ballo. B: le stesse sopracciglia ad ali di gabbiano. C: la capacità di guadagnare in televisione senza fare un c***o” hanno chiesto i comici pugliesi. La risposta della Barale è stata: “No, le sopracciglia le aveva diverse allora. Te la dico io la risposta, è la C”. Con ironia ha poi aggiunto: “All’epoca non faceva ancora le sopracciglia, non aveva l’estetista”.

Seppure scherzoso, l’aggiunta di questo commento ha fatto pensare molti. Non sembra esserci un buon rapporto tra i due ex partner, nonostante sia passato diverso tempo dalla loro separazione.

Il ricordo di Mike Bongiorno

La Barale ha inoltre ricordato affettuosamente il compianto Mike Bongiorno. Per ben 7 anni, infatti, è stata la sua valletta nello storico programma tv La ruota della fortuna. Proprio in occasione della fine della sua avventura come valletta, la Barale ha raccontato di quando disse a Mike di dover lasciare la sua trasmissione per iniziare un’altra esperienza lavorativa con Gerry Scotti. All’epoca Bongiorno non prese molto bene la notizia.

“Mi fece una piazzata, la più grande della mia vita”, racconta la Barale, “Mi disse delle cose forti, come un padre che sgrida la figlia. Mi accusò di volerlo lasciare perché avevo un interesse per Gerry. Non era vero. Ci rimase molto male per tutta la situazione”.