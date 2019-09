Il flirt trasformatosi via via nel corso delle calde settimane estive in vera e propria storia d’amore tra Fabio Troiano ed Eleonora Pedron è stato ufficialmente il gossip dell’estate 2019. Prima il sospetto, il ritrovato sorriso dell’ex Miss Italia; poi gli scatti dei baci rubati in quel di Pantelleria e infine l’ufficialità della relazione suggellata dalla camminata congiunta sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Tutti osservano, tutti si meravigliano e qualcuno però, si schifa ed è proprio l’ex dell’attore.

Pedron e Troiano alla luce del sole

Il cuore di Eleonora Pedron era libero da tempo ma quello di Fabio Troiano no e a giudicare dalla reazione dell’ormai ex, sembra che il flirt con l’ex Miss Italia si sia infilato laddove non c’era spazio per pensare che tra i due le cose non stessero funzionando.

Mentre il mondo dei rotocalchi rosa si complimenta e gioisce insieme alla neo-coppia, affiatata e avara di baci, l’ex compagna dell’attore Troiano non è dello stesso avviso.

Anny Centis reagisce alla nuova storia dell’ex

Da tempo sulle prime pagine dei giornali di gossip fioccano paparazzate della Pedron e di Troiano insieme, felice e complici e mai fino ad ora era giunta la reazione dell’ex compagna di Troiano, la donna che le è stata al fianco in questi ultimi 6 anni.

Sul profilo Instagram della showgirl, Anny Centis, è apparsa una foto che fa credere che sia proprio la sua reazione ai continui scatti che rendono ufficiale a tutto tondo la relazione tra l’ormai ex e la Pedron. “Schifata“, commenta la Centis e in un primo momento si sarebbe potuto pensare che non fosse direttamente riferito all’ex ma i commenti al di sotto del post da parte di alcuni amici spazzano via i dubbi.

Una coppia diventatata un tris

L’amica modella Margot Ovani commenta con delle faccine altrettanto disgustate, un altro amico le scrive, più chiaro: “Amica mia il tempo metto ognuno al proprio posto.

Ogni pagliaccio nel suo circo e ogni Re nel suo trono“. E ancora, un’amica: “Il tatto e la sensibilità non esistono più“, “E lo segui ancora perché? Se sei schifata?“; “Restiamo sul ciglio del fiume in attesa…“. Tutti commenti che fanno proprio pensare, per quanto non ci sia stata ufficialità dai parte degli interessati, che la Pedron si sia inserita a gamba tesa nella relazione tra Centis e Troiano. Un triangolo amoroso dunque che ha visto poi brillare Troiano e la Pedron che non si nascondono e che anzi, proprio in queste settimane, hanno palesato a tutti i venti la loro relazione.