Comincia bene la nuova stagione de La Vita in Diretta che vede, alla conduzione, l’ex ballerina Lorella Cuccarini e Alberto Matano e, come inviato, Pablo Trincia.

Pare infatti che la neo-conduttrice abbia ricevuto i complimenti di Valeria Fabrizi, ospite del programma e leggendaria attrice.

Parole commosse e sentite

Il momento è stato immortalato dalle telecamere ed è ricco di commozione: Valeria Fabrizi è negli studi di La Vita in Diretta e, con le lacrime agli occhi e la voce un po’ rotta, dice a Cuccarini: “Devo farti i complimenti perché sei una moglie perfetta, una madre meravigliosa e nel nostro mondo sei una persona particolare.

Sei veramente una persona tanto bella dentro e fuori”.

Lorella Cuccarini dal canto suo è rimasta molto colpita da tali parole ed ha ringraziato l’attrice, scrivendo poi su Twitter: “Parole inaspettate. Di una grande artista. Commozione, stupore e riconoscenza. Grazie di cuore, Valeria”.

Una nuova stagione con nuovi problemi

Era cominciata leggermente in salita la nuova stagione de La Vita in Diretta. Lo share, grande Assise della televisione, aveva già decretato come vincitrice Barbara D’Urso con Pomeriggio 5. D’altronde, avere la Regina Barbara come avversaria sarebbe dura per chiunque.

Un giorno fa ci si era messo anche un inconveniente tecnico: Matano e la Cuccarini erano rimasti bloccati dietro le quinte ed avevano poi rotto il ghiaccio andando contro l’imprevisto con una battuta ironica: “Ci volevano bloccare ma non ci fermerà nessuno!”.

Chi è Valeria Fabrizi?

Valeria Fabrizi è stata una delle attrici più importanti della storia del cinema e della televisione italiana. Cresciuta fin da bambina insieme ad un altro mito, Walter Chiari, ha debuttato nel cinema nel 1954 con Ridere! Ridere! Ridere!

Arrivò alla televisione del 1964 insieme al Quartetto Cetra e a suo marito, Tata Giacobetti. In tempi più recenti ha recitato nel 2011 alla fiction Rai Che Dio ci aiuti e nel 2012 ha partecipato al film Un Matrimonio sotto la regia di Pupi Avati.