Le figlie di Siniša Mihajlović, Viktorija e Virginia, questo pomeriggio, in un’intervista esclusiva, parleranno delle condizioni di salute del padre. Dopo la notizia della leucemia che ha colpito l’allenatore del Bologna, la loro vita è cambiata.

L’intervista a Viktorija e Virginia Mihajlović

Viktorija e Virginia Mihajlović, le figlie dell’ex calciatore e attuale allenatore, saranno ospiti di Silvia Toffanin. Oggi pomeriggio ricomincerà Verissimo e le due ragazze saranno presenti in puntata. Parleranno delle condizioni del padre, colpito quest’estate dalla leucemia. Entrambe molto legate alla figura paterna, la scoperta della malattia ha cambiato le loro vite: “È stata una notizia che ci ha cambiato la vita“.

Hanno aggiunto: “Siamo una famiglia molto unita e siamo vicini a nostro papà che è un guerriero e non si butta mai giù“, si legge su TgCom24.

Le parole della primogenita di Siniša

Viktorija è la più grande delle figlie Mihajlovic, classe 1998. Su TgCom24 si legge della sua reazione alla scoperta della malattia del padre: “Da piccolina quando mi chiedevano di cosa avessi paura, rispondevo ‘che mio papà si ammali’“. Per lei, dunque, è stato come se quell’incubo diventasse realtà: “Quando poi questa cosa è successa, non ricordo che reazione ho avuto, ho solamente pensato che si stava avverando l’incubo che avevo fin da bambina“.

Qualche ora fa, su Instagram, ha pubblicato un post in cui è ritratta insieme alla sorella dentro gli studi della trasmissione condotta dalla Toffanin.

Come la secondogenita ha scoperto della leucemia del padre

Virginia Mihajlovic, classe 1999, è la più piccola delle due figlie. Alla fine di agosto, aveva dedicato un post davvero commovente al padre, quando era tornato in panchina per l’inizio del campionato. In questi giorni, ha raccontato che Siniša: “Sta proseguendo le cure e paradossalmente è lui che dà la forza a noi. Ha superato tante battaglie nella sua vita, ha le spalle larghe, così come noi“.

Poi ha tristemente ricordato il modo in cui ha scoperto della malattia del padre: “Eravamo in Sardegna, ho sentito mia madre parlare al telefono con lui in camera. Sono andata di là, le ho chiesto cosa stesse succedendo e lei me l’ha detto in lacrime“.

Un vero e proprio colpo al cuore: “Pensi sempre che queste cose non possano succedere alla tua famiglia, soprattutto a una persona che fa un sacco di sport come nostro padre“. Ha concluso dicendo: “In questi giorni in cui è stato a casa, in alcuni momenti, quasi mi dimenticavo che fosse malato perché non mostra mai la sua sofferenza. È sempre lo stesso, si comporta come sempre“. Anche la secondogenita ha pubblicato un post su Instagram dagli studi di Verissimo. E, intanto, dall’ospedale di Bologna, dove il mister sta per iniziare il secondo ciclo di chemioterapia, arrivano buone notizie.

Immagine in evidenza: Viktorija e Virginia Mihajlović. Fonte: Viktorija Mihajlović/Instagram