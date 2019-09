Il ritorno de I Fatti Vostri era molto atteso. La trasmissione che intrattiene gli italiani prima della pausa pranzo, condotta da Giancarlo Magalli, è ricominciata ieri, lunedì 16 settembre, alle 11.15. Format e squadra vincente non si cambiano, sono poche infatti le novità per questa nuova edizione. Una tra queste è l’ingresso nel cast di Graziano Galatone.

I Fatti Vostri, nuova edizione vecchia squadra

Da ieri mattina è ricominciata su Rai 2 la trasmissione condotta da Giancarlo Magalli, I Fatti Vostri, che tiene compagnia agli italiani tutti i giorni dal lunedì al venerdì. La prima volta che andò in onda era il 3 dicembre 1990 e, a distanza di quasi 30 anni, il programma è ancora seguitissimo.

Per quanto riguarda il format e la squadra, poche sono le novità. A fianco dello storico conduttore ci sono Roberta Morise, Paolo Fox che gestisce l’oroscopo, il professore Umberto Broccoli per gli interventi di cronaca e di storia, come nella passata stagione. E ancora, a occuparsi del meteo il Colonnello Massimo Morico, e poi c’è la band diretta dal maestro d’orchestra Demo Morselli.

Le novità del programma

Per quanto concerne il cast che affianca Magalli, l’unica sostanziale novità riguarda Giò Di Tonno, sostituito da Graziano Galatone.

L’anticipazione era già trapelata alla fine di maggio, ma non vi erano certezze. Mentre per il format sono da segnalare l’assenza dei giochi telefonici e l’introduzione delle nuove classifiche di Paolo Fox legate allo zodiaco. Ci saranno, inoltre, nuovi spazi legati a temi come quello della salute o dell’attualità, che saranno arricchiti da collegamenti esterni in diretta.

Chi è Graziano Galatone

Ma chi è la new entry del seguitissimo programma su Rai 2? Graziano Galatone è un cantante e un attore teatrale, di origini tarantine. Nato nel 1973 a Palagianello, ha fatto molta gavetta prima di approdare a I Fatti Vostri.

Ha partecipato a fiction e a musical di successo, per alcuni di questi ultimi ne è stato anche regista, autore di musiche e di testi. È molto apprezzato dalla critica, soprattutto per la sua interpretazione del capitano Phœbus de Châteaupers in Notre-Dame de Paris. Dopo essere stato ospite in diverse puntate, quest’anno, Galatone è entrato nel cast della trasmissione condotta da Magalli, sostituendo l’amico Giò Di Tonno. Nel video pubblicato qualche ora fa dalla pagina Facebook del programma lo si vede in una sua interpretazione:

Immagine in evidenza: Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri. Fonte: I Fatti Vostri/Facebook