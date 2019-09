Diva dei social a soli 3 anni, e non potrebbe essere altrimenti con una mamma super come Elisabetta Canalis: occhi puntati sulla piccola Skyler Eva, che stupisce tutti – genitori compresi – con la sua ultima ‘impresa’. L’ex velina ha girato un divertente video della figlia che ‘sfila’ indossando i suoi tacchi, e cammina alla perfezione. Un futuro da modella? Se è vero che ‘il buongiorno si vede dal mattino’ avrebbe tutte le carte in regola per calcare una passerella in modo magistrale. E dopo le ‘abilità’ dimostrate nel settore del make-up, Skyler ne combina un’altra che fa sorridere i fan della mamma.

Skyler Eva: sfilata sui tacchi della mamma

Che Skyler Eva avesse una marcia in più per stregare i fan in piena autonomia lo si era capito da tempo, tanto che molti intravedono un futuro da webstar per la primogenita di Elisabetta Canalis e Brian Perri.

L’ultimo sipario divertente di una ‘giornata in famiglia’ è stato documentato dall’ex velina su Instagram, con un filmato divertente che vede la piccola – 3 anni appena – in perfetto equilibrio sui tacchi di mammà. Ma non è tutto, perché li indossa con orgoglio e conclude la sua sfilata casalinga in maniera impeccabile.

Padrona della scena (e dell’improvvisata passerella) si diverte davanti allo specchio con tanto di vestaglia pink e portamento perfetto. Un’altra pagina felice in casa Perri, dove non mancano spunti curiosi proprio grazie al vulcano di sorprese riservato dalla piccola.

Il commento di Elisabetta Canalis? Semplice e immediato: “Sorry #milanofashionweek ma la vera top è rimasta a LA“.

Amore a gonfie vele per l’ex velina

L’amore tra Elisabetta Canalis e suo marito, Brian Perri, va a gonfie vele. Per lei è sempre tempo di dolci sorprese, come quella che il suo consorte e gli amici le hanno riservato il 12 settembre, in occasione del suo 41° compleanno.

Tra i presenti alla festa anche Tiziano Ferro, e una rumorosa, rumorosissima assenza. Si tratta di Maddalena Corvaglia, secondo il gossip in piena rotta di collisione con la sua ex collega di Striscia.

Intervenuta ai microfoni di Chi, la Canalis ha preferito glissare sulla questione, introducendo però un’ulteriore nota stuzzicante sul movente del presunto tracollo del rapporto: “È un argomento molto delicato di cui preferirei non parlare“. La verità verrà mai a galla? I fan ci sperano ancora.

*immagine in alto: fonte/Instagram Elisabetta Canalis, dimensioni modificate