Da tempo si parla di una presunta frattura nel rapporto tra Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis. Le due sarebbero arrivate al capolinea al riparo dal gossip, nonostante le fisiologiche incursioni dei curiosi tra le spire del loro legame. La stessa ex velina sarda aveva risposto con un sostanziale ‘no comment’ alle domande dei giornalisti, glissando sull’argomento e lasciando spazio a varie ipotesi. Poche ore fa, sul profilo Instagram della sua ex collega bionda è apparso un video dedicato a un’altra amica, Samantha Crippa. Si tratta di una sostituzione in piena regola? I dubbi dei follower si moltiplicano senza sosta.

Un’altra amica tra le ex veline?

La pista che si fa strada è delle più scottanti: l’amicizia tra Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis, dopo anni di invidiata intesa, sarebbe ormai defunta.

E su quel rapporto che, a detta di molti, è ormai un ricordo destinato a sbiadire velocemente si innesta l’ipotesi che l’ex velina bionda sia intenzionata a sostituirla con un’altra amica.

Di chi si tratta? È Samantha Crippa, coreografa di Striscia la Notizia – e presunto ‘Cupido’ nella nascita della love story con Alessandro Viani – alla quale ha dedicato un curioso video su Instagram con tanto di dedica al miele.

“Difficile racchiudere in poche immagini vent’anni di torture che ti ho inflitto, ma credo di aver fatto un discreto lavoro. Sono arrivata alla conclusione che, senza di me, la tua vita sarebbe troppo normale e non avrebbe senso. Auguri amica! Tvb“.

Tra le righe di questo messaggio, postato in occasione del compleanno della Crippa, qualcuno inizia a intravedere i primi evidenti sintomi di un addio definitivo alla formula Corvaglia – Canalis. Ma non manca anche una lettura più acerba degli eventi.

La teoria di alcuni follower

C’è chi osserva i movimenti social delle due ex veline e si sarebbe convinto di una lettura decisamente poco pacifica.

Le recenti dinamiche avrebbero spinto alcuni a credere che tra Maddalena Corvaglia e la sua ex collega ci sia un vuoto cosmico generato da una serie di presunti “dispetti”.

Tra i commenti apparsi sotto il video dedicato a Samantha Crippa, infatti, sono tante le domande dei fan assetati di dettagli e indizi sulle sorti del rapporto tra le indimenticabili ‘mora’ e ‘bionda’ di Striscia.

Dalla Corvaglia nessuna risposta, e non mancano le ipotesi più taglienti. “Ma con Elisabetta amicizia finita?” chiede un utente, e a seguire l’intervento di un altro: “Si fanno i dispetti come i bambini“.

