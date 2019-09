Michelle Hunziker, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, parla del suo ritorno al bancone di Striscia La Notizia. Ma non si tira indietro quando c’è da parlare di televisione e famiglia: Belen “è un’anima agitata” e riguardo un episodio accaduto alla figlia: “non sapevo se ridere o piangere”.

Il ritorno di Michelle al tg satirico

In occasione del suo ritorno al tg satirico di Striscia La Notizia, creato da Antonio Ricci, Michelle Hunziker ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni nella quale si confida su tutto, dal rapporto con i colleghi televisivi, alla vita privata, ai nuovi progetti Mediaset.

La conduttrice svizzera, alla domanda sul suo rapporto con Belen Rodriguez, dice: “Ha preso 27 tapiri.

Lei è un’anima agitata e passionale, una persona genuina, movimenta molto la nostra trasmissione. Io, in confronto, sono noiosissima”. La showgirl argentina qualche tempo fa aveva detto di lei “Va in depressione se non ci sono i paparazzi”, per poi scusarsi pubblicamente con la collega.

Sempre durante l’intervista Ezio Greggio, che affiancherà Michelle alla conduzione del tg, racconta un segreto della collega: “Meriterebbe un tapiro per l’eccessiva mania del pulito. Il suo non è un appartamento, è una clinica. Da lei devi vestirti come in sala operatoria: mascherina, cuffietta, camice e guanti”.

Racconta addirittura di essere stato cacciato di casa dalla donna per essere entrato con le scarpe sporche.

La vita privata e il prossimo progetto

Nell’intervista, tra lavoro e famiglia, ci tiene a smentire i rumors su una possibile crisi con il marito Tomaso Trussardi e torna poi a raccontare la vicenda del suo numero di cellulare finito in rete per sbaglio e la reazione di sua figlia: “Era così mortificata e io non sapevo se ridere o piangere.” Dopo l’incidente Michelle fu costretta a cambiare numero di telefono.

Racconta inoltre del prossimo progetto Amici Celebrities che la vedrà alla conduzione, insieme a Maria De Filippi: “Io voglio che lo conduca tu”, le aveva detto Maria e Michelle ha affermato: “Vedremo il pubblico come reagirà.

Sono felicissima e gasata, ma con la solita strizza degli inizi”.