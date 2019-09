All’indomani di asprissime polemiche contro di lui per come ha condotto l’intervista a Lucia Panigalli nel suo studio di Porta a Porta, Bruno Vespa replica alle accuse attraverso una nota riportata da AdnKronos. Il pubblico quasi unanimemente si è rivoltato contro il giornalista accusato di aver trattato la violenza di un duplice tentato omicidio e una vita rovinata con toni a tratti tragicomici, superficiali e dalle sfumature dubitative. A tutto questo però Vespa ha replicato: “Sono sorpreso e indignato“.

Violenza, non storia d’amore: le critiche contro Vespa

Dell’intervista a Lucia Panigalli, andata in onda martedì 17 settembre in tarda serata a Porta a Porta si ricordano poche cose: la faccia a tratti attonita della donna, vittima di un tentato omicidio da parte dell’ex ora in libertà e costretta a vivere sotto scorta temendo ogni giorno per la sua vita; i ridolini di Bruno Vespa a contorno di frasi indelebili come “se avesse voluto ucciderla, l’avrebbe uccisa“; le sue braccia larghe mentre commenta la violenza descrivendola come una storia d’amore qualunque, un bel flirtino finito male.

“Questo è il modo in cui la Rai, il nostro servizio pubblico, i ‘grandi’ giornalisti italiani raccontano la violenza sulle donne – si legge sulla pagina Facebook di Casa della Donna Pisa, associazione femminista – E poi ci stupiamo se le donne non denunciano e vengono ammazzate, se gli uomini continuano a violentarle e ad ucciderle?

“. Molte associazioni e anche molti spettatori hanno minacciato singolarmente di volersi rivolgere all’Ordine Nazionale dei Giornalisti in segno di protesta.

La replica di Vespa: “Indignato“

Attraverso una nota riportata da numerose testate, Bruno Vespa ha voluto rispondere alle accuse: “Sorpreso e indignato da alcune reazioni alla mia intervista di ieri sera alla signora Lucia Panigalli – è tuonato Vespa – Se c’è una trasmissione che dalle sue origini si è fatta portavoce della tutela fisica e morale delle donne vittime di violenza questa è ‘Porta a porta‘”.

“Abbiamo invitato la signora proprio perché il suo caso è clamoroso e allo stato la legislazione non è in grado di proteggerla in maniera adeguata. È gravissimo che si voglia estrapolare una frase da un dialogo complessivo di grande solidarietà e rispetto“. Le accuse che le hanno rivolto genericamente le considera più banalmente calunnie alle quali non intende rispondere dilungandosi troppo: “La risposta migliore a queste calunnie sono i ringraziamenti che abbiamo ricevuto dalla signora e dal suo avvocato“.